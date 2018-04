Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette lassen den FC Arsenal weiter auf die direkte Qualifikation für die Europa League hoffen. Aubameyang schoss für die Gunners beim 3:0-Erfolg gegen Stoke City am 32. Spieltag mit seinen Ligatreffern vier und fünf eine beruhigende Führung heraus (75. Minute/86.). Lacazette sorgte kurz vor dem Abpfiff per Elfmeter für den Endstand (89.).

Arsenal liegt nach wie vor als Tabellensechster hinter dem FC Chelsea, der am Abend durch einen Sieg gegen Tottenham Hotspur (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) seinen Vorsprung wieder auf acht Punkte ausbauen kann.

Aubameyang ist der erste Spieler, dem in seinen ersten sechs Spielen für Arsenal fünf Treffer gelangen. Der Gabuner liegt in der internen Torjägerliste damit hinter Lacazette (neun Tore) und Alexis Sánchez (sieben) bereits auf Rang drei.

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen ZSKA Moskau konnte die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger erst in der Schlussphase überzeugen. Arsenal wird in der Liga aller Voraussicht nach zum zweiten Mal in Folge die Champions-League-Plätze verpassen. Ein Erfolg in der Europa League wäre die beste Chance, sich doch noch die Teilnahme zu sichern.