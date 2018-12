Der abstiegsbedrohte FC Southampton hat Ralph Hasenhüttl als neuen Trainer vorgestellt. Von englischen Medien wurde Hasenhüttl dabei gleich mal als "Klopp of the Alpes" begrüßt - ein Vergleich, dem der erste österreichische Trainer in der Geschichte der Premier League wenig abgewinnen kann.

Er sei zwar ein Fan des Fußballs von Jürgen Klopp, sagte Hasenhüttl: "Aber den Ausdruck mag ich nicht sehr, ich will mir einen eigenen Namen machen." In seiner Zeit als Trainer beim FC Ingolstadt und bei RB Leipzig hatte Hasenhüttl auf eine kompromisslose Umschaltphilosophie gesetzt hatte - ähnlich dem Fußball, den man in England von Klopp und dem FC Liverpool kennt.

Und als ein Medienvertreter Hasenhüttl fragte, was denn sein Nachname zu bedeuten habe und wie er ausgesprochen werden, musste der erst einmal lachen. Dann sagte Hasenhüttl: "Eine kleine Hütte für Hasen." A little hut for the rabbits.

Ready to get to work at Staplewood! #saintsfc pic.twitter.com/SeTpeNudGH — Southampton FC (@SouthamptonFC) 6. Dezember 2018

Nur zwei Tage bleiben Hasenhüttl, um seine Mannschaft auf das nächste Spiel am Samstag vorzubereiten. Dann treten die Saints, derzeit nur Tabellen-18. in England, gegen Cardiff City (16.) an. "Wir müssen so schnell wie möglich Ergebnisse liefern. Das erste Ziel ist, aus dieser Abstiegszone so schnell wie möglich herauszukommen", sagte Hasenhüttl.

Er versprach den Fans "sehr leidenschaftlichen Fußball mit elf Typen auf dem Platz, die Charakter haben und alles geben. Ich will alle mitnehmen." Seine neue Mannschaft, die Hasenhüttl am Mittwochabend beim 1:3 gegen Tottenham im Stadion beobachtet hatte, brauche aber "einen guten Matchplan".

Am Donnerstag lernte Hasenhüttl, der einen Vertrag bis 2021 unterschrieb, sein Team beim Auslaufen kennen. Am Freitag wird er die erste Trainingseinheit leiten.