Fehler über Fehler über Fehler: Ein Bock des United-Torhüters, ein vogelwilder Ballverlust, ein hanebüchenes Missverständnis zwischen Verteidiger und Schlussmann - in diesem Text sind gleich drei schöne Geschenke für Freunde des Fehlerspiels versteckt. Viel Spaß beim Suchen!

Das Ergebnis: Fußball gespielt wurde auch noch. Manchester United und Arsenal trennten sich 2:2 (1:1). Hier geht es zur Meldung der Premier-League-Partien des 15. Spieltags.

Die erste Hälfte: United begann offensiv und kam zu ersten Abschlüssen durch Rashford (5. Minute) und Anthony Martial (12.). Danach übernahm Arsenal die Kontrolle, benötigte zur Führung jedoch einen bösen Patzer von United-Schlussmann David de Gea, der einen harmlosen Kopfballaufsetzer von Mustafi durch die Hände gleiten ließ (26.). In der 30. Minute der Ausgleich: Einen Freistoß von Rojo lenkte Arsenal-Schlussmann Bernd Leno zur Seite ab, Ander Herrera setzte aus abseitsverdächtiger Position als Erster nach und brachte den Ball flach zu Martial, der sich an seinem 23. Geburtstag mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 selbst beschenkte.

Fünf Minuten Ballyhoo: Kaum wurde Arsenals Rob Holding in der 36. Minute wegen einer Knieverletzung ausgewechselt, verloren die Spieler für einige Minuten völlig die Kontrolle. Shkodran Mustafiließ Marcus Rashford über die Klinge springen, Marcos Rojo langte hin, Hector Bellerín ebenso. Jesse Lingard trat dann auch noch einmal zu, und Nemanja Matic griff bei einem Konter zu einer beherzten Umarmung. Schiedsrichter Andre Marriner zückte binnen fünf Minuten fünfmal Gelb. Rekordverdächtig. Auch Arsenals Kapitän Aaron Ramsey erwischte es bei diesem Aufruhr, er musste nach der Pause verletzt in der Kabine bleiben. Die vielen Körpertreffer dürften auch dem prominenten Tribünengast, Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury, gefallen haben.

Getty Images Unai Emery (l.) und José Mourinho (r.)

Mourinho mal wieder: United hatte am Wochenende bei Southampton Remis gespielt. Ein Grund für Ärger, so dass der empörte Portugiese gleich sieben Spieler auf Bank und Tribüne verbannte. Unter anderem mussten Romelu Lukaku und Paul Pogba zunächst auf den bequemen Sitzen der Ersatzspieler Platz nehmen. Stattdessen durfte Rojo nach gerade einmal zehn Pflichtspielminuten in dieser Saison von Beginn an ran, der 19-jährige Diogo Dalot feierte gar sein Pflichtspieldebüt.

Özil mal wieder nicht: Deutschlands Ex-Nationalspieler Mesut Özil stand erneut nicht im Kader. Rückenprobleme sind die offizielle Begründung. Nach Arsenals spektakulären 4:2-Sieg im North London Derby gegen Tottenham Hotspur war die Dringlichkeit einer schnellen Genesung auch eher nachrangiger Natur.

89 - Der FC Arsenal gewann in dieser Saison 89% der Pflichtspiele ohne Mesut Özil - mit Özil gewannen die Gunners nur 58%. Unterschied. pic.twitter.com/N2MrprNlyZ — OptaFranz (@OptaFranz) 5. Dezember 2018

Die zweite Hälfte: 23 Minuten Langeweile wurden nach 68 Minuten dramatisch beendet: Rojo spielte dem frisch eingewechselten Lacazette einen bemerkenswerten Ball direkt in die Füße. Dieser erzielte nach einem Doppelpass mit Henrich Mchitarjandas 2:1. Direkt vom Anstoß weg der Angriff zum 2:2: Rojo mit einem langen Hieb auf Lukaku, Sead Kolasinac wollte nicht selbst klären, sondern wartete auf seinen Torhüter - doch Leno kam nicht. Stattdessen spritzte Lingard dazwischen und traf zum Ausgleich (69.).

De Gea stoppt Aubameyang: Mitte der zweiten Hälfte war es soweit: Pierre-Emerick Aubameyang gab einen Torschuss ab, der von de Gea pariert wurde. Keine aufregende Szene, wenn da nicht die Statistik wäre: Es war der erste abgewehrte Torschuss Aubameyangs seit 102 Tagen - seine letzten zehn Versuche fanden allesamt ihren Weg ins gegnerische Tor.

Die Serien halten, die Platzierungen nicht: Arsenals letzte Niederlage reicht weiterhin zurück bis zum 2. Spieltag der laufenden Premier-League-Saison, einem 2:3 gegen Chelsea. Seitdem gab es 20 Pflichtspiele ohne Pleite. United hingegen ist seit mehr als einem Monat ohne Sieg. Und da wäre ja auch noch das Privatduell der Trainer Mourinho und Unai Emery - hier wartet der Arsenal-Coach weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis gegen den acht Jahre älteren Kollegen. In der Tabelle rutscht Arsenal vom vierten auf den fünften Rang ab, United verliert ebenfalls einen Platz und ist jetzt hinter Bournemouth (!) Achter.

Manchester United - FC Arsenal 2:2 (1:1)

0:1 Mustafi (26.)

1:1 Martial (30.)

1:2 Lacazette (68.)

2:2 Lingard (69.)

Manchester: de Gea - Bailly, Smalling, Rojo (72. Fellaini) - Diogo Dalot, Ander Herrera, Matic, Darmian, Lingard (75. Pogba), Martial (63. Lukaku) - Rashford

Arsenal: Leno - Sokratis, Mustafi, Holding (36. Lichtsteiner) - Bellerín, Torreira, Guendouzi, Kolasinac. Ramsey (46. Mchitarjan), Iwobi (65. Lacazette) - Aubameyang

Schiedsrichter: Andre Marriner

Gelbe Karten: Rojo, Lingard, Matic / Mustafi, Bellerin

Zuschauer: 74.507