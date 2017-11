Englands Ex-Nationaltrainer Allardyce soll Everton vor Abstieg retten

Englands ehemaliger Nationaltrainer Sam Allardyce wird neuer Coach beim abstiegsgefährdeten Premier-League-Klub FC Everton. Das gab der Verein bekannt. Der 63-Jährige sollte am Nachmittag am Trainingsgelände in Liverpool eintreffen, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen.

Laut britischen Medien wird er einen Vertrag über 18 Monate unterschreiben und Craig Shakespeare als Assistenten mitbringen. Mit dem ehemaligen Coach von Leicester City arbeitete Allardyce schon bei der englischen Nationalmannschaft zusammen.

Allardyce folgt beim FC Everton auf den Niederländer Ronald Koeman, von dem sich der Klub am 23. Oktober nach nur zwei Siegen aus neun Premier-League-Spielen und nur einem Punkt aus drei Europa-League-Partien getrennt hatte. In der Zwischenzeit hatte Interimstrainer David Unsworth das Team betreut. Aktuell ist der Klub 17. mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Allardyce war im Juli 2016 als englischer Nationaltrainer verpflichtet worden. Doch nach nur einem Spiel und 67 Tagen im Amt musste er wieder gehen, weil er verdeckt recherchierenden Reportern Tipps zur Umgehung von Transferregeln gegeben hatte.

Zuvor hatte er unter anderem die Bolton Wanderers, West Ham United und den FC Sunderland trainiert. In der vergangenen Saison hielt er mit Crystal Palace die Liga und trat anschließend trotz eines laufenden Zweijahresvertrags zurück. Allardyce stieg noch nie mit einem Klub aus der Premier League ab.