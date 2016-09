Premier League Arsenal siegt bei Mustafi-Debüt

Arsenal - Southampton 2:1 (1:1)

Ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit hat Arsenal zum glücklichen Heimsieg gegen Southampton verholfen. Mit dem aus Valencia verpflichteten deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi, der erstmals in der Startelf der Gunners stand, gerieten die Londoner nach 18 Minuten in Rückstand, als ein Freistoß von Dusan Tadic von der Unterkante der Latte an den Rücken von Petr Cech sprang und von dort ins Tor. Laurent Koscielny glich mit einem Fallrückzieher aus (29. Minute).

Southampton, das unter dem neuen Trainer Claude Puel weiter auf einen Sieg in der Premier League wartet, hatte Pech, dass Schiedsrichter Robert Madley in der Nachspielzeit ein Foul von José Fonte an Olivier Giroud erkannt hatte und auf Strafstoß entschied. Santi Cazorla verwandelte zum Siegtreffer. Während Mustafi bei Arsenal überzeugte, enttäuschte ein weiterer Zugang, Stürmer Lucas Pérez, der von Deportivo La Coruna verpflichtet worden war.

Stoke City - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur schob sich mit einem überzeugenden Sieg in Stoke auf Platz vier der Tabelle und vorerst einen Punkt hinter Manchester United und Chelsea. Zwei Tore von Heung-Min Son (41., 56.) sorgten vor und nach der Pause für eine Vorentscheidung. Dele Alli erhöhte nach 59 Minuten auf 0:3, bevor Harry Kane nach Flanke von Son seine viermonatige Torflaute mit dem 0:4 beendete. Es war das 50. Premier-League-Tor des Stürmers.

Stoke, dessen Trainer Mark Hughes wegen Meckerns auf die Tribüne verwiesen wurde, bleibt mit nur einem Punkt aus vier Spielen Tabellenletzter.

West Ham United - Watford 2:4 (2:2)

Das ehemalige Londoner Olympiastadion, in dem West Ham United seit dieser Saison seine Heimspiele austrägt, bringt den Hammers bisher kein Glück. Die Mannschaft von Slaven Bilic, die an gleicher Stelle bereits in der Europa-League-Qualifikation an Astra Giurgiu gescheitert war, verspielte gegen Watford einen Zwei-Tore-Vorsprung und hat damit drei seiner bisherigen vier Premier-League-Spiele verloren. Die Gäste feierten ihren ersten Saisonsieg unter dem neuen Trainer Walter Mazzarri.

Zwei Kopfballtore von Michail Antonio (5., 33.) schienen West Ham auf die Siegerstraße gebracht zu haben. Aber Odion Ighalo (41.) und Troy Deeney (45.) glichen noch vor der Pause für die Hornets aus. Étienne Capoue (53.) und das erste Premier-League-Tor des ehemaligen Münchner Löwen José Holebas (63.) drehten das Spiel endgültig für Watford.

Die weiteren Ergebnisse der Premier League:

Manchester United - Manchester City 1:2 (1:2)

Bournemouth - West Bromwich Albion 1:0 (0:0)

Burnley - Hull City 1:1 (0:0)

Middlesbrough - Crystal Palace 1:2 (1:1)