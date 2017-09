Premier League Arsenal rehabilitiert sich, Chelsea muss zittern

Zwei Wochen nach dem 0:4 in Liverpool konnte sich der FC Arsenal mit einem 3:0 gegen Bournemouth vor heimischen Publikum rehabilitieren. Dany Welbeck brachte die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger, bei denen der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi in der Dreierkette agierte, bereits in der 6. Minute in Führung.

In der 27. Minute erhöhte der französische Neuzugang Alexandre Lacazette auf 2:0. Wiederum Welbeck erzielte in der 50. Minute auf das 3:0. Bournemouth blieb damit auch im vierten Saisonspiel ohne Punktgewinn, während Arsenal mit sechs Punkten wieder Anschluss an das obere Tabellendrittel gefunden hat.

FC Arsenal - AFC Bournemouth 3:0 (2:0)

1:0 Welbeck (6.)

2:0 Lacazette (27.)

3:0 Welbeck (50.)

Arsenal: Cech - Mustafi, Koscielny, Monreal - Bellerin, Ramsey (67. Coquelin), Xhaka, Kolasinac - Özil, Lacazette (75. Giroud), Welbeck (75. Sanchez)

Bournemouth: Begovic - Cook, Aké, Mings (46. Francis) - Smith, Fraser (38. Ibe), Gosling, Arter, Daniels, King- Defoe (71. Mousset)

Gelbe Karten: - / Francis

Zuschauer: 59.262

Jubiläumstor für Harry Kane bei Spurs-Sieg

Die Spurs bleiben der Angstgegner des FC Everton: Auch im zehnten Duell in Folge konnte das Team um Wayne Rooney keinen Sieg gegen den Vizemeister der vergangenen Saison erzielen. Dafür war vor allem Englands Nationalstürmer Harry Kane verantwortlich: Sein 1:0 in der 28. Minute war zugleich im 167. Spiel der 100. Kane-Treffer im Spurs-Trikot.

AFP Harry Kane (l.)

Spätestens nach dem 2:0 durch Christian Eriksen (42. Minute) war die offensiv viel zu harmlose Mannschaft von Trainer Ronald Koeman geschlagen. Keine Minute nach Wiederanpfiff erhöhte Kane mit seinem zweiten Saisontreffer auf 3:0.

Everton-Tottenham Hotspur 0:3 (0:2)

0:1 Kane (28.)

0:2 Eriksen (42.)

0:3 Kane (46.)

Everton: Pickford - Martina, Keane, Williams - Baines, Schneiderlin, Gueye (80. Vlasic), Sigurdsson, Rooney, Klaassen (46. Davies) - Sandro Ramirez (46. Calvert-Lewin)

Tottenham: Lloris- Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Trippier, Sissoko (78. Winks), Dier, Davies, Eriksen (71. Dembele), Allie - Kane (86. Son)

Gelbe Karten: Williams, Gueye, Rooney / Alderweireld

Zuschauer: 38.835

Vardy bringt Chelsea in Bedrängnis

Álvaro Moratas brachte den amtierenden Meister in der 41. Minute mit seinem dritten Saisontreffer in Führung. In der 50. Minute erhöhte der ehemalige Leicester-Akteur N'Golo Kanté auf 2:0. Spannung kam in der 62. Minute auf: Jamie Vardy verwandelte einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter zum Anschlusstreffer.

Getty Images Alvaro Morata

Während Chelsea in der Folgezeit zahlreiche gute Kontermöglichkeiten nicht zum 3:1 nutzen konnte, verpasste erneut Vardy in der dritten Minute der Nachspielzeit nur um Zentimeter den Ausgleich. Chelsea ist damit Tabellendritter, kann aber am Sonntag noch von Huddersfield auf den vierten Rang verdrängt werden.

Leicester City - FC Chelsea 1:2 (0:1)

0:1 Morata (41.)

0:2 Kanté (50.)

1:2 Vardy (62. Foulelfmeter)

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs - Mahrez, James (78. Iheanacho), Ndidi, Albrighton (46. King) - Slimane (46. Gray), Vardy

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger - Moses (74. Zappacosta), Kanté, Bakayoko, Marcos Alonso, Pedro (64. Willian), Fabregas (78. Hazard) - Morata

Gelbe Karten: Ndidi / -

Zuschauer: 30.923

Am Nachmittag hatte bereits Manchester City den FC Liverpool mit 5:0 besiegt. Hier geht es zur Meldung.