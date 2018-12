Barney Chilton erinnert sich gut an seinen ersten Besuch im Old Trafford im Jahr 1976. Er war von dem Trubel auf den Rängen genau so begeistert wie vom Geschehen auf dem Fußballplatz. "Es war eine Masse von Menschen, die sich vor und zurück bewegt hat. Bei Chancen sind die Leute nach vorne geströmt. Wenn die Chance vergeben wurde, sind sie wieder zurückgegangen. Wenn ein Tor fiel, sind sie ausgerastet", sagt er.

Chilton ist immer wiedergekommen. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat er nach eigener Aussage drei Viertel aller Spiele von Manchester United besucht. Heim und auswärts, in der Liga und im Europapokal. 1987 hat er das Fan-Magazin "Red News" gegründet und ist immer noch dessen Chefredakteur. Von der Atmosphäre, die ihn bei seinem ersten Besuch im Old Trafford gepackt hat, ist allerdings nicht mehr viel übrig. "Sie ist Lichtjahre von dem entfernt, was sie früher war. Man soll sich hinsetzen und angepasst sein. Man wird nicht ermutigt, zu singen oder die Mannschaft zu unterstützen", sagt er.

Seine Beobachtungen beschreiben die Zustände in den Stadien der Premier League, nicht nur bei United. Die berüchtigte britische Stimmung gibt es nur noch bei Spitzenspielen oder wichtigen Partien in der Champions League. Im Alltag ist es in Englands Stadien oft so leise, dass man einen Schweigeprotest vermuten könnte.

"Is this the Emirates?"

Auch am heutigen Boxing Day (ab 13.30 Uhr; Stream: Dazn) und bei den Spielen zwischen den Jahren dürfte in dem einen oder anderen englischen Stadion aus dem Gästeblock wieder die hämische Frage erklingen, ob man aus Versehen in einer Bibliothek gelandet sei: "Is this a library?" Arsenals Fans machten sich neulich bei der Partie bei Manchester United wunderbar selbstironisch über das Ambiente lustig. "Is this the Emirates?", sangen sie. Im Emirates Stadium in London finden die Heimspiele des FC Arsenal statt.

Die Gründe für den Niedergang der Atmosphäre in England sind bekannt. Die Stadionkatastrophen von Heysel und Hillsborough in den Achtzigerjahren führten zur Abschaffung der Stehplätze. Die Eintrittspreise wurden massiv angehoben. Auch, um das Hooligan-Problem zu lösen. Allerdings wurden neben Randalierern auch das traditionelle Arbeiterpublikum und junge Stadiongänger verdrängt und durch besser verdienende, ältere Menschen und Touristen ersetzt.

"Neue Fans erwarten, dass ihr Sitz im Stadion wie ihr Wohnzimmersessel ist. Sie wollen sich das Spiel anschauen, aber nicht unbedingt daran teilnehmen. Fußball wird für viele eine passive Erfahrung", sagt Paul Brown, Autor des Buchs "Savage Enthusiasm: A History of Football Fans". Ultras gibt es in England nur vereinzelt, zum Beispiel bei Crystal Palace oder Huddersfield Town.

Ticketeinnahmen verlieren an Bedeutung

Vereine beteuern gerne, dass sie ihre Fans brauchen, doch sicher ist das nicht mehr. Die Klubs der Premier League verdienen das meiste Geld mit TV-Rechten. Alleine aus der Inlandsvermarktung bekommen sie zwischen 2016 und 2019 fast sieben Milliarden Euro. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf verlieren an Bedeutung.

Laut einer Untersuchung der BBC hätten elf der 20 Erstligisten in der Saison 2016/2017 im leeren Stadion spielen können und trotzdem Gewinn gemacht. Laut "Forbes" machen Erlöse am Spieltag bei Manchester United, dem Klub mit dem höchsten Zuschauerschnitt der Premier League, nur noch 20 Prozent der Einnahmen aus. Bei anderen Vereinen ist die Quote noch niedriger. Das Magazin kommt zu dem Schluss, dass der Fußball nicht mehr den Stadiongängern gehöre, sondern den Fernsehzuschauern.

Es gibt allerdings auch positive Entwicklungen aus Sicht der Menschen, die jede Woche für den Besuch im Stadion zahlen. Laut BBC-Studie sind in der vergangenen Saison mehr als 80 Prozent der Kartenpreise in der Premier League entweder gefallen oder zumindest gleich geblieben. Der durchschnittliche Preis für eine Dauerkarte war auf dem niedrigsten Stand seit 2013.

"Sie geben uns Brot, während sie Kuchen essen"

Außerdem wurde vor zwei Jahren eine Obergrenze von 30 Pfund für Auswärtskarten eingeführt. "Das war eine Überraschung. Sie geben uns ein bisschen Brot, während sie Kuchen essen", sagt United-Fan Chilton. Sie, damit meint er die Funktionäre bei der Liga und den Klubs.

Verschiedene Vereine arbeiten mit ihren Fans zusammen, um die Stimmung zu verbessern. Im Old Trafford zum Beispiel gibt es seit vier Jahren einen Sektor für besonders sangesfreudiges Publikum. Zur kommenden Saison soll der Stimmungsblock einen besseren Platz im Stadion bekommen und vergrößert werden.

Auch zeigen sich viele Klubs durchaus offen für eine Wiedereinführung von Stehplätzen, wofür allerdings eine Gesetzesänderung nötig wäre. Im neuen Stadion von Tottenham Hotspur zum Beispiel lassen sich, wenn es dann endlich fertig ist, 7500 Sitzplätze innerhalb einer Stunde in Stehplätze umrüsten.

Buch-Autor Brown glaubt, dass sich die Vereine der Premier League auch aus wirtschaftlichen Erwägungen darum bemühen sollten, die Stimmung zu verbessern. "Egal, was der Fußball über die Fans im Stadion denkt, eine fantastische Atmosphäre macht ihn zu einem besseren Produkt", sagt er.

United-Fan Chilton ist überzeugt, dass die Klubs in absehbarer Zeit dazu gezwungen werden, stärker um junge Fans zu werben. "Wir werden alt. Wir sterben aus. Wie wollen die Vereine in 20 Jahren Zehntausende freie Plätze füllen? Es braucht einen radikalen Wandel", sagt er. Doch er wird wissen, dass es nie wieder so wird wie 1976, bei seinem ersten Besuch im Old Trafford.