Premier League Kane schießt Tottenham zu Rekord-Sieg

Tottenham Hotspur hat 3:2 (1:0) gegen den FC Everton gewonnen und damit einen Vereinsrekord aufgestellt. Zum ersten Mal gewannen die Nordlondoner in der Premier League neun Heimspiele in Folge. Entscheidend war einmal mehr Harry Kane, der sein Team durch zwei Treffer in der 20. und 56. Minute 2:0 in Führung brachte.

Everton verkürzte durch Romelu Lukaku zwischenzeitlich zwar zum 1:2 (81.). Doch in der Nachspielzeit stellte Dele Alli den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (90.+2), bevor Enner Valencia für den Endstand sorgte (90.+3).

Durch den Sieg verkürzte Tottenham den Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea vorerst auf sieben Punkte. Doch die Blues können mit einem Sieg am Montag gegen West Ham United wieder auf zehn Zähler davonziehen. Bereits am Samstag hatte der FC Liverpool im Verfolgerduell 3:1 gegen den FC Arsenal gewonnen.