Premier League Tottenham hält Anschluss an Spitzengruppe

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der englischen Premier League hat Tottenham Hotspur den fünften Tabellenplatz gefestigt. Nach frühem Rückstand drehten die Londoner die Partie beim FC Southampton und gewannen 4:1 (1:1). Mit nun 36 Punkten halten die "Spurs" den Anschluss an die ersten vier in der Tabelle.

Die Gastgeber waren bereits nach 69 Sekunden durch einen Kopfball von Virgil van Dijk in Führung gegangen. Tottenhams Dele Alli gelang aber noch in der ersten Hälfte der Ausgleichstreffer (19. Minute). Nach der Pause erzielte Harry Kane das 2:1 für die Spurs (52.), fünf Minuten später sah Southamptons Nathan Redmond wegen einer Notbremse im Strafraum die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter schoss Kane allerdings weit über das Tor. In der Schlussphase sorgten der ehemalige Leverkusener Son Heung-Min (85.) und Alli (87.) für den deutlichen Endstand.

In der Tabelle liegt Tottenham nun zehn Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea (46 Punkte). Dahinter folgen der FC Liverpool (40), Manchester City (39) und der FC Arsenal (37). Auch Manchester United auf Rang sechs ist noch in Schlagdistanz (33). Alle Klubs feierten am 18. Spieltag einen Sieg.