Tottenham Hotspur Die formstärkste Mannschaft Europas

Es war vielleicht der größte Moment in der Karriere von Claudio Ranieri: Diego Maradona überreichte dem Coach von Leicester City Anfang Januar in Zürich den Pokal für den Welttrainer des Jahres 2016. Dabei war der Erfolg, für den Ranieri geehrt wurde, zu diesem Zeitpunkt schon verblichen. Sensations-Meister Leicester City steckt mitten im Abstiegskampf der Premier League.

Ganz anders die andere Mannschaft, die in der Saison 2015/2016 in England lange überraschend um den Titel mitspielte. Während Leicester aktuell nicht einmal halb so viele Punkte gesammelt hat wie vor einem Jahr, hat Tottenham Hotspur neun Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. 18 Punkte hat Tottenham aus den vergangenen sechs Ligaspielen geholt - mehr als jede andere Mannschaft in Europas großen Ligen.

Zu verdanken haben die Londoner das vor allem ihrem Trainer Mauricio Pochettino - einem Mann, der selbst als 21-Jähriger mit Maradona zusammengespielt hat. Der Weltstar war gerade aus Europa nach Argentinien zurückgekehrt und bestritt einige Spiele für Newell's Old Boys - wo Pochettino als Innenverteidiger gerade seine erste Profistation absolvierte.

Nur fünf Gegentore aus dem Spiel heraus - in 21 Spielen

Die Spurs stellen die beste Defensive der Premier League - wie schon im Vorjahr. Erst 14 Gegentore kassierte die Mannschaft in 21 Spielen, davon nur fünf aus dem Spiel heraus. Diese Zahlen resultieren nicht aus einer passiven Spielweise mit tiefer Grundordnung und Strafraumverteidigung. Im Gegenteil: Nur zwei Klubs haben im Durchschnitt noch mehr Ballbesitz als die Spurs.

Die Defensivstärke Tottenhams erklärt sich stattdessen aus der offensiven Spielweise des Teams - so paradox das auf den ersten Blick scheint. Seit dem Jahreswechsel hat Pochettino endgültig auf eine Dreierkette in der Abwehr umgestellt. Mit dieser Formation haben die Spurs noch kein Spiel in dieser Saison verloren.

Dabei agieren die beiden Außenbahnspieler Kyle Walker und Danny Rose nicht wie Außenverteidiger, sondern fast wie Flügelspieler. Im Zentrum schieben die beiden Sechser Mousa Dembélé und Victor Wanyama so hoch auf, dass es ihnen nach Ballverlusten fast immer gelingt, schnell ins Gegenpressing zu kommen und den Ball entweder direkt zurückzuerobern oder zumindest den drohenden Konter des Gegners zu verlangsamen.

Außerordentliche Fitness

Diese Grundorganisation kann beim hohen Spieltempo der Premier League nur funktionieren, weil die Spieler physisch außerordentlich fit sind. Hier gibt es Parallelen zu Jürgen Klopps Liverpool-Team, das gemeinsam mit den Spurs den jüngsten Kader der Liga stellt. Allerdings sind Klopps Reds offensiv stärker, dafür defensiv deutlich anfälliger als Tottenham.

Die Tore von Nationalstürmer Harry Kane, die Vorlagen von Christian Eriksen und die allgemeine Brillanz von Dele Alli - diese offensiven Qualitäten entfalten die Spurs auf der Basis ihrer funktionierenden Spielanlage.

Kann das Erfolgsmodell der Spurs auf Dauer funktionieren? Immerhin ist der Personaletat des Klubs deutlich niedriger als der aller seiner Konkurrenten in der Spitzengruppe der Liga. Es gibt Gründe für Optimismus: So haben fast alle Leistungsträger langfristige Verträge unterschrieben. Das bedeutet nicht, dass die Stars alle dauerhaft zusammenbleiben. Aber es bedeutet, dass Tottenham hohe Ablösesummen kassieren dürfte, falls Kane, Alli oder Torwart und Kapitän Hugo Lloris nach Spanien oder zu einem größeren englischen Klub wechseln sollten.

Auch abseits des Platzes werden wichtige Weichen gestellt. Anstelle des alten Stadions an der White Hart Lane entsteht bis 2018 eine fast doppelt so große neue Arena, die mehr als 61.000 Fans Platz bieten wird. Selbst, wenn nicht die ganze jetzige Mannschaft das Eröffnungsspiel bestreiten sollte: Tottenhams Zukunft sieht aktuell so positiv aus wie lange nicht.

Der einzige Abgang, den die Spurs wohl nicht so leicht verkraften könnten, wäre der von Trainer Pochettino selbst. In den vergangenen Wochen wurde der Argentinier mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Vielleicht kann er sich von Maradona ein paar Tipps dafür geben lassen.