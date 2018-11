Tottenham Hotspur - FC Chelsea 3:1 (2:0)

Der FC Chelsea hat im Wembley Stadion seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Beim 1:3 bei Tottenham erzielten Dele Alli (8. Minute), Harry Kane (16.) und Heung-Min Son (57.) die Tore für die Spurs, die damit auf Rang drei in der Tabelle vorrücken. Olivier Giroud verkürzte in der 84. Minute per Kopf auf 1:3.

Die Spurs begannen offensiv und setzten die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri sofort unter Druck. Die Führung fiel nach einem Standard: Christian Eriksens Freistoß aus dem rechten Halbfeld fand Alli, dessen Kopfball Chelseas Torhüter Kepa nicht mehr entscheidend abwehren konnte. Nach einer guten Viertelstunde das 2:0: Englands Nationalmannschaftskapitän Kane durfte unbehelligt aus 25 Metern abziehen - sein Schuss schlug im linken Toreck ein. Kepa zeigte keine Reaktion.

Auf der anderen Seite hatten die Spurs Glück, als Schiedsrichter Martin Atkinson ein Foul von Juan Foyth an Eden Hazard im Strafraum ungeahndet ließ.

Unwiderstehlicher Sololauf von Son

Die Szene des Spiels in der 57. Minute: Nach einem weiten Schlag aus der eigenen Hälfte lief der ehemalige Leverkusener Son als einziger Spurs-Spieler in der gegnerischen Hälfte in Ermangelung einer Anspielstation auf die Abwehr zu. Doch kein Akteur der Blues sah sich imstande, das Solo des Südkoreaners zu unterbinden. Son veredelte seinen Lauf mit einem überlegten Schuss ins lange Eck. Kane (68.) und Alli (70.) vergaben Chancen zum 4:0 gegen desorientierte Blues, bei denen der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger eines seiner schwächsten Saisonspiele absolvierte. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff verwertete Giroud eine Flanke von César Azpilicueta zum Ehrentreffer (85.).

Chelsea empfängt am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League Paok Saloniki. Die Blues benötigen noch einen Punkt aus zwei Partien, um als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Die Spurs gehen mit Rückenwind in die entscheidende Champions-League-Partie gegen Inter Mailand. Anpfiff in Wembley ist am Mittwoch um 21 Uhr (Liveticker: SPIEGEL ONLINE).

Manchester City - West Ham United 4:0 (3:0)

Auch dank eines Doppelpacks des deutschen Nationalspielers Leroy Sané hat der englische Meister Manchester City seine Tabellenführung verteidigt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola besiegte West Ham United souverän 4:0 (3:0).

City ging durch Tore von David Silva (11.) und Raheem Sterling (19.) in Führung, Sané gab dabei die Vorlage zum 2:0. Den Treffer zum 3:0 (34.) erzielte der ehemalige Schalker selbst, kurz vor Schluss (90.+3) traf er erneut.

FC Watford - FC Liverpool 0:3 (0:0)

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp liegt mit 33 Zählern zwei Punkte hinter City auf Platz zwei. Die Reds gewannen 3:0 (0:0) beim FC Watford. Für Liverpool waren Topstürmer Mohamed Salah (67.), der englische Nationalspieler Trent-Alexander Arnold (76.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (89.) erfolgreich.

"Das erste Tor war brillant. Das 2:0 ein Weltklasse-Freistoß und der dritte Treffer einer der besten Konterangriffe, die ich je gesehen habe", sagte Klopp nach der Partie. Kapitän Jordan Henderson sah in der 82. Minute Gelb-Rot. Am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) müssen die Reds in der Champions League bei Thomas Tuchels Paris Saint-Germain antreten.