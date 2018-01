Premier League Son rettet Tottenham einen Punkt mit Traumtor

Angriff auf die Champions-League-Ränge verpasst: Tottenham Hotspur ist im Heimspiel gegen Abstiegskandidat West Ham United nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Tottenham ist weiter Fünfter der englischen Premier League und hat drei Punkte Rückstand auf den FC Liverpool, der als Vierter auf einem Platz zur Königsklasse steht.

Das Tor für die Gäste erzielte Pedro Obiang mit einem kunstvollen Distanzschuss (70. Minute). Heung-Min Son tat es ihm gleich und traf ebenfalls aus der Distanz kurz vor dem Abpfiff. Es war ein glücklicher Punkt für ein sehr defensives West Ham, das mit 22 Punkten Tabellen-15. ist.

Obwohl lange keine Treffer fielen, war das Spiel unterhaltsam - und einseitig: Top-Torjäger Harry Kane vergab bereits nach wenigen Minuten eine erste Gelegenheit zur Tottenham-Führung, danach ließen Christian Eriksen (30.) und Son (58.) weitere Großchancen ungenutzt. Die Spurs waren das klar bessere Team.

Aber plötzlich schoss der Gegner ein Tor: Obiang schockierte die Hausherren mit einem platzierten Schuss aus der Distanz in den linken Winkel. Das Traumtor in der 70. Minute war auch der erste Abschluss von West Ham aufs Tor. In der Schlussphase klappte es mit dem Toreschießen auch bei Tottenham: Son erzielte aus knapp 25 Metern einen ebenfalls sehenswerten Treffer - er war der Schlusspunkt.

REUTERS West Hams Obiang (rechts)

Tottenham Hotspur - West Ham United 1:1 (0:0)

0:1 Obiang (70.)

1:1 Son (84.)

Tottenham: Lloris - Aurier, Sánchez, Vertonghen, B. Davies (82. Llorente) - Sissoko (74. Lamela), Dier (.74. Wanyama) - Eriksen, Alli, Son - H. Kane

West Ham: Adrián - W. Reid, Ogbonna, Rice - Zabaleta, Kouyaté, Noble, Obiang, Masuaku - Lanzini (85. Carroll), Chicharito (65. Ayew)

Gelbe Karten: -/ Carroll, Noble

Schiedsrichter: Michael Dean