Manchester City Erste Niederlage für Guardiola

Der Höhenflug von Trainer Josep Guardiola und Titelanwärter Manchester City ist in der Premier League beendet. Im Top-Spiel bei Tottenham Hotspur unterlagen die Citizens 0:2 (0:2) und kassierten nach zuvor sechs Siegen aus sechs Ligaspielen die erste Saisonniederlage.

In einem hochklassigen Duell sorgte Alexander Kolarow per Eigentor für die Führung der Londoner (9. Minute), noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Dele Alli (37.). Tottenhams Erik Lamela scheiterte im zweiten Durchgang per Foulelfmeter (65.) an Manchesters Torhüter Claudio Bravo.

Guardiola und City bleiben trotz des Rückschlags Tabellenführer, der Vorsprung auf Tottenham und Platz zwei beträgt jedoch nur noch einen Zähler. Dritter ist der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Am Abend hat der FC Arsenal noch die Chance, bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heranzurücken.

Durch die Niederlage verpasste es City, den Vorsprung auf Rekordmeister und Stadtrivale Manchester United weiter auszubauen. Gegen Stoke City war die Mannschaft von Coach José Mourinho trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. United bleibt Sechster.