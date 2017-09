Das Transferfenster in der Premier League wird künftig schon vor dem Saisonstart schließen. Darauf haben sich die Vertreter der 20 Vereine geeinigt. Damit müssen künftig alle Wechsel vor dem Anstoß der ersten Partie des ersten Spieltags vollzogen sein. Der Beschluss betrifft nur die oberste englische Spielklasse.

Dieser Maßnahme waren Beschwerden zahlreicher Trainer vorausgegangen, die sich über mangelnde Planungssicherheit beschwert hatten. Auch in der Bundesliga war zuletzt die Forderung nach einem früheren Ende des Transferfenster laut geworden. Derzeit endet die Frist in Deutschland am 31. August.