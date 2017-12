Ein nasskalter Abend in Stoke Danke, Sweetheart!

Wer einen gewissen Teil seines Lebens damit verbringt, dem Fußball hinterher zu reisen, der lernt jede Menge Orte kennen, die bei einer Wahl der attraktivsten Urlaubsziele der Welt schon in der Vorrunde scheitern würden. Unterhaching und Aue zum Beispiel. Kaiserslautern und Bochum. Gelsenkirchen und Wolfsburg. Oder: Stoke-on-Trent.

Ich bin seit Langem London-Fan, seit dem Sommer lebe ich in Manchester. Aber über Stoke wusste ich bisher nicht, außer, dass es dort fürchterlich sein muss. Viel kaputte Industrie, hohe Arbeitslosigkeit, Brexit-Hauptstadt mit 70 Prozent Zustimmung zum Ausstieg aus der EU. Und natürlich: Stoke als der ultimative Härtetest, der Endgegner für jeden Fußballer, der Ort, an dem über die wahre Größe von Karrieren entschieden wird.

Zu den ungeklärten Fragen des Weltfußballs gehören ja diese: war das Wembley-Tor ein Tor? Wo sind die Millionen, die der 1. FC Köln für den Verkauf Thomas Häßlers bekam? Warum hatte Sommermärchen-Maskottchen Goleo keine Hose an? Und: Wären Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo im Stande, sich bei einem Spiel in Stoke durchzusetzen, an einem nasskalten Abend unter der Woche? Can he do it on a cold, wet Wednesday night in Stoke?

Der Ex-Profi und TV-Experte Andy Gray warf die Frage vor ein paar Jahren auf und wollte damit sagen, dass es zwar schön und gut sei, in Spanien zu brillieren - der wirkliche Maßstab für die Klasse eines Spielers ja aber wohl die Premier League sei. Der nasskalte Abend von Stoke sollte dafür ein Synonym sein und ist seitdem festes Element bei Fußball-Debatten in England.

Als meine Freizeitmannschaft neulich, an einem schon recht kühlen aber trockenen Abend in Manchester, wieder einmal ordentlich gespielt und doch deutlich verloren hatte, sagte einer meiner Mitspieler über den Regisseur des Gegners: "Er ist gut. But can he do it on a wet Wednesday night in Stoke?" Es war kein Witz.

Immer, wenn ich den Satz höre, stelle ich mir einen Fußballplatz vor, auf dem man bis zu den Knöcheln im Schlamm versinkt, Verteidiger mit Schienbeinen aus Stahl und Zuschauer, die das eine oder andere Pint zu viel getrunken haben. Es klingt nach einer lebensfeindlichen Umgebung für Fußball-Ästheten aller Art.

Ich befürchtete also das Schlimmste, als ich in dieser Woche zum Spiel zwischen Stoke City und dem FC Liverpool fuhr, an einem Abend, der so kalt war, dass der Atem Wolken bildete, und ich meine Händen an einem Pappbecher mit heißem Kaffee wärmte. Das funktionierte allerdings nur ungefähr zwei Minuten, dann war der Kaffee kalt.

Der Rasen makellos, in der Pause gibt es heiße Suppe

Insgesamt stellte ich fest, dass ein Stadionbesuch in Stoke eine sehr nette Angelegenheit sein kann. Das Stadion ist erst 20 Jahre alt und macht einen so frischen Eindruck, als wäre es gerade erst ausgepackt und zusammengebaut worden. Die roten Sitzschalen glänzen im Flutlicht, der Rasen ist makellos, keine einzige braune Stelle. Im Presseraum wird in der Halbzeitpause Suppe gegen die Kälte gereicht.

Nicht mal die Zuschauer wirkten, als hätten sie das eine oder andere Pint zu viel getrunken. Sie verhielten sich weitgehend ruhig und buhten den Schiedsrichter eher routiniert als wirklich empört aus, als er Liverpools Torwart Simon Mignolet in der ersten Halbzeit nur die Gelbe Karte zeigte, als auch Rot vertretbar gewesen wäre. Schon weit vor Schluss verließen sie das Stadion schweigend. Liverpool gewann 3:0.

Trainer Jürgen Klopp nannte den Sieg ein hartes Stück Arbeit, wie man es in Stoke natürlich erwartet habe. Auch Klopp kennt den Satz natürlich. Doch es klang eher wie ein pflichtschuldiges Kompliment an diesen speziellen Ort, der viel angenehmer ist als gedacht. Als am Ende des Abends eine Mitarbeiterin die Pressekarten einsammelte, bedankte sie sich bei jedem Journalisten mit einem heiteren: "Thank you, Sweetheart!"