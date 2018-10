Die Fans der Wolverhampton Wanderers verhielten sich ziemlich aufmüpfig, als sie neulich zum Spiel gegen Manchester United im Old Trafford zu Gast waren. "Who the fuck are ManUnited?", sangen sie und zeigten damit, dass sie keinen Respekt vor dem großen Namen des Gegners hatten.

Ein weiterer Schlachtruf ging so: "Nuno is the Special One!" Damit war der portugiesische Trainer Nuno Espírito Santo gemeint, der ihrer Meinung nach längst den Ehrentitel verdient, den sich Uniteds Übungsleiter José Mourinho vor ein paar Jahren selbst verliehen hat. Immer wieder sangen sie auch davon, wohin sie mit ihrem Trainer wollen: "Nuno is taking us to Europe."

Das Ziel eines Aufsteigers ist meist der Ligaverbleib, selten das internationale Geschäft. Die Wolverhampton Wanderers, die in England nur Wolves genannt werden und in dieser Saison zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder in der Premier League spielen, sind allerdings kein normaler Aufsteiger.

Der Klub hat große Ambitionen und macht sich bislang gut bei seiner Rückkehr in die Erstklassigkeit. Nach acht Spieltagen hat die Mannschaft erst eine Niederlage und schon vier Siege. Dazu gab es zwei beachtliche Unentschieden, gegen Meister Manchester City und beim Besuch neulich im Old Trafford, beide Partien endeten 1:1.

Immer die gleiche Startelf

Die Wolves können offenbar auch mit den großen Klubs des englischen Fußballs mithalten und der von den Fans formulierte Wunsch nach Europa ist kein Ergebnis krankhafter Fieberträume. In der abgelaufenen Saison schaffte es der kleine FC Burnley als Tabellensiebter in die Qualifikation zur Europa League. Diesen Platz belegt nun Wolverhampton vor der Partie gegen den FC Watford an diesem Samstag (16 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im heimischen Stadion Molineux.

Die Mannschaft beeindruckt mit ihrer Konstanz. In allen acht Spielen stand die gleiche Startelf auf dem Platz. Die Defensive ist gut organisiert, im Ballbesitz sind die Wolves zu einem Passspiel in der Lage, das für einen Aufsteiger ungewöhnlich attraktiv ist. Soweit das Sportliche.

Strippenzieher Jorge Mendes

Der Aufschwung des Vereins aus dem Großraum Birmingham lässt sich zudem mit einem speziellen - und nicht ganz unumstrittenen - Geschäftsmodell erklären. Im Juli 2016 wurden die Wolverhampton Wanderers von einem chinesischen Investoren-Konglomerat namens Fosun übernommen. Die Übernahme fiel in die Zeit, in der die chinesische Regierung die Expansion des Landes im internationalen Fußball vorantrieb und auch andere englische Klubs wie Aston Villa oder West Bromwich Albion teilweise oder komplett von Chinesen gekauft wurden.

Fosun pflegt gute Kontakte zu dem als "Superagent" bekannten Berater Jorge Mendes aus Portugal, der unter anderem Cristiano Ronaldo, United-Trainer Mourinho und James Rodríguez vom FC Bayern betreut. Er hat das chinesische Unternehmen beim Kauf des Vereins beraten und spielt seitdem eine wichtige Rolle bei den Wolves. Allerdings ist nicht ganz klar, welche.

Offiziell ist er auch weiter lediglich in beratender Funktion tätig, doch sein Einfluss ist schwer zu übersehen. Bei dem Verein ist eine portugiesische Revolution im Gange. Trainer Espírito Santo, 2004 als zweiter Torwart Champions-League-Sieger mit dem FC Porto und seit dem vergangenen Jahr in Wolverhampton, war Mendes' erster Klient überhaupt und lässt sich auch heute noch von ihm vertreten.

REUTERS Spielerberater Jorge Mendes betreut gleich mehrere Wolves-Profis

Gleich sechs Wolverhampton-Profis werden laut Transfermarkt.de von Mendes' Agentur Gestifute betreut. Sie alle kommen aus Portugal, unter anderem Torwart Rui Patrício, die Spielmacher João Moutinho und Rúben Neves und Linksaußen Diogo Jota, der überragende Mann in der Aufstiegssaison.

Verstoßen die Wolves gegen die Regeln?

Zweitliga-Konkurrenten wie Leeds United haben sich in der abgelaufenen Spielzeit darüber beschwert, dass sich die Wolves durch die Kontakte zu Mendes einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen würden, doch die Liga stellte keine Verstöße gegen das Regelwerk fest, da der Berater in dem Klub kein Amt ausübe.

Der Verein hatte schon bei der Verpflichtung von Trainer Espírito Santo, übrigens als Nachfolger des ehemaligen Dortmund-Profis Paul Lambert, eine unerlaubte Einflussnahme des Agenten bestritten. "Jorge Mendes ist nicht für unsere Personalpolitik verantwortlich. Er kann es nicht sein. Das ist gegen die Regeln", sagte Geschäftsführer Laurie Dalrymple. An dieser Auffassung hat sich nichts geändert.

Auch die Fans haben keine Bedenken. Sie freuen sich über die gute sportliche Entwicklung des Vereins und wollen sich die Freude nicht verderben lassen. "Mendes wird sogar ein bisschen als ein Held angesehen, weil er geholfen hat, die guten Zeiten zurückzubringen", sagt Thomas Baugh, der Betreiber des "Wolves Blog".

Baugh erkennt kein Problem bei der Nähe zu dem Berater und stellt eine rhetorische Frage: "Wenn die Liga und der Verband kein Fehlverhalten feststellen können, sieht es nicht so aus, als würden sie irgendwelche Regeln brechen. Warum sollten wir uns dann Sorgen machen?" Solange es sportlich so stark wie bisher läuft, wird wohl niemand aus dem Wolves-Lager die Rolle von Mendes infrage stellen.