Premier League Versöhnung mit Touré bringt Guardiola den Sieg

Crystal Palace - Manchester City 1:2 (0:1)

Der lange bei Josep Guardiola in Ungnade gefallene Yaya Touré machte für City bei Crystal Palace sein erstes Ligaspiel der Saison und rettete seiner Mannschaft gleich mit zwei Toren den Auswärtssieg. Für die Tabellenführung fehlte den Citizens allerdings ein Tor im Fernduell mit Liverpool. Kapitän Vincent Kompany musste nach einer Kollision mit seinem eigenen Torhüter Claudio Bravo verletzt das Feld verlassen. Aber kurz darauf brachte Touré City nach einem Doppelpass mit Sergio Agüero in Führung (39. Minute).

Der eingewechselte Connor Wickham glich für die Londoner aus (66.), Touré traf jedoch in der 83. Minute nach Flanke von Kevin de Bruyne zum Siegtreffer für City. Für die Gastgeber war es die fünfte Niederlage in Folge. Am Mittwoch gastiert City in der Champions League bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Getty Images Der Liverpooler Daniel Sturridge wird von Southamptons Jay Rodriguez geblockt.

Southampton - Liverpool 0:0

Ohne Adam Lallana, der sich unter der Woche bei Englands Länderspiel gegen Spanien verletzt hatte, kam Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool in Southampton nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Reds verteidigten aber die Tabellenführung der Premier League. Im strömenden Regen an der englischen Südküste war Liverpool die dominante Mannschaft, konnte aber Southamptons exzellent haltenden Keeper Fraser Forster nicht überwinden.

Nach der Pause forderte Liverpool nach einem vermeintlichen Foul von Virgil van Dijk an Roberto Firmino einen Foulelfmeter, aber Schiedsrichter Mark Clattenburg gab keinen Strafstoß.

Watford - Leicester City 2:1 (2:1)

Jamie Vardy wartet seit 13 Spielen auf ein Tor für den Englischen Meister Leicester City, und die Foxes stecken nach der Niederlage in Watford mitten im Abstiegskampf. Die Gastgeber gingen bereits nach 33 Sekunden in Führung. Étienne Capoues Volleyschuss nach Vorlage von Troy Deeney überwand den deutschen Keeper Ron-Robert Zieler. Roberto Pereyra erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Riyad Mahrez verkürzte per Foulelfmeter noch auf 1:2, aber das war nach 15 Minuten auch schon das Endergebnis an der Vicarage Road.

Sunderland - Hull City 3:0 (1:0)

David Moyes feierte seinen ersten Heimsieg als Trainer Sunderlands. Bedanken durfte der Schotte sich bei Stürmer Jermain Defoe, der mit seinem 150. Premier-League-Tor das 1:0 erzielte (34.). Nach der Pause versagte das Flutlicht - ausgerechnet im Stadium of Light. Das Spiel wurde unterbrochen und erst nach zehn Minuten fortgesetzt. Aber Sunderland ließ sich von der Verzögerung nicht irritieren und erhöhte durch Victor Anichebe auf 2:0 (62.). In der 84. Minute erzielte Anichebe sogar das 3:0 für das Tabellenschlusslicht. Einziger Wermutstropfen für die Black Cats war der Platzverweis gegen den früheren Bremer Papy Djilobodji.

Everton - Swansea City 1:1 (0:1)

Der amerikanische Trainer Bob Bradley durfte lange von seinem ersten Sieg als Coach von Swansea City träumen. Gylfi Sigurdsson hatte einen von ihm selbst gegen Phil Jagielka herausgeholten Foulelfmeter zur Führung für die Waliser verwandelt (41.). Aber eine Minute vor dem Ende köpfte Seamus Coleman den glücklichen Ausgleich für Everton.

Stoke City - Bournemouth 0:1 (0:1)

Ein Kopfballtor von Nathan Aké in der 26. Minute sorgte für Stokes erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen. Nach der Pause schoss Bojan Krkic für Stoke einen Foulelfmeter gegen die Latte.

Bereits am Mittag hatten sich Manchester United und Arsenal 1:1 getrennt.