Primera División Atlético nach Kantersieg wieder an der Spitze

Atletico Madrid bleibt Spitzenreiter in der spanischen Liga. Gegen das Schlusslicht FC Granada feierten die Rojiblancos einen 7:1 (2:1)-Kantersieg. Isaac Cuenca hatte den Außenseiter zunächst in Führung gebracht (18. Minute), ehe der Champions-League-Gegner des FC Bayern aufdrehte. Yannick Ferreira-Carrasco (34./45./61.), Nicolas Gaitan (63./81.), Angel Correa (85.) und Tiago (87.) schossen den fünften Saisonsieg für das Team von Trainer Diego Simeone heraus.

Der FC Barcelona hatte zuvor eine erfolgreiche Generalprobe für die Champions-League-Partie am kommenden Mittwoch gegen Manchester City (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gefeiert. Die Katalanen setzten sich am achten Spieltag der Primera División souverän 4:0 (3:0) gegen Deportivo La Coruña durch und halten sich mit 16 Punkten in der Spitzengruppe.

Weltfußballer Lionel Messi, der sich nach dreiwöchiger Verletzungspause zurückgemeldet hatte, wurde von Trainer Luis Enrique zunächst geschont und kam in der 55. Minute zu seinem Comeback. Nur drei Minuten später gelang dem argentinischen Superstar das 4:0. Zuvor hatten Rafinha (21./36.) und Luis Suárez (43.) für Barça getroffen. Gäste-Verteidiger Laure sah in der 65. Minute nach einem Ellbogenschlag gegen Neymar die Rote Karte.

Im Vorfeld hatte der FC Sevilla mit 3:2 (1:0) bei Aufsteiger CD Leganes seinen dritten Sieg in Serie gefeiert und vorübergehend mit 17 Punkten die Tabellenspitze übernommen. Real Madrid kann am späten Abend im Auswärtsspiel bei Betis noch nach Punkten mit Atlético gleichziehen.