Primera División Ronaldo-Doppelpack reicht Real zum Sieg

Real Madrid hat dank eines Doppelpacks von Weltfußballer Cristiano Ronaldo seine Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen fuhren einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten Sporting Gijón ein. Ronaldo brachte die Gastgeber in der 13. Minute per Foulelfmeter in Führung und erhöhte fünf Minuten später mit einem Kopfball auf 2:0. Danach aber geriet Real gegen den Außenseiter noch in Bedrängnis.

Carlos Carmona erzielte in der 35. Minute den Anschlusstreffer, ehe Duje Cop in der 78. Minute einen Foulelfmeter verschoss und damit das mögliche Remis vergab. Durch seine Ligatreffer Nummer neun und zehn ist Ronaldo alleiniger Führender der Torschützenliste. Lionel Messi und Luis Suárez vom FC Barcelona stehen bei acht Treffern.

Mit nun 33 Punkten aus 13 Spielen haben die Madrilenen vorerst sieben Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Barcelona, der am Sonntagabend auf Real Sociedad San Sebastián trifft (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Erster Verfolger von Real ist bis dahin der FC Sevilla, der sich am Abend gegen den FC Valencia 2:1 (0:0) durchsetzte. Ezequiel Garay per Eigentor (53.) und Nicolas Pareja (75.) trafen für die Gastgeber, Munir El Haddadi erzielte das Tor für Valencia (65.).