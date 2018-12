Der FC Barcelona hat seine kleine Negativserie beendet. Nach zwei sieglosen Spielen in der Liga gelang dem Spanischen Meister ein 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Villarreal. Zwei der besten Barça-Torschützen der laufenden Saison trafen diesmal zwar nicht selbst, bereiteten aber die beiden Treffer vor: Ousmane Dembélé (fünf Ligatore) bediente Gerard Piqué (36. Minute) und Lionel Messi (neun) legte für Carles Aleñà auf (87.).

Durch den Erfolg ist die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde wieder Tabellenführer. Am vergangenen Spieltag hatte der FC Sevilla Platz eins von Barcelona erobert. Nun aber folgte ein 1:1 (0:1) beim Tabellenvierten Deportivo Alavés. Damit liegt Barça (28 Punkte) wieder knapp vor Sevilla(27). Dahinter stehen Atlético (25), Alavés (24) und Real Madrid (23), das am Vortag 2:0 gegen den FC Valencia gewonnen hatte.

REUTERS Lionel Messi (M.)

Der ehemalige Dortmunder Dembélé war zuletzt vermehrt durch Undiszipliniertheiten aufgefallen. Vor drei Wochen war er deshalb sogar suspendiert worden, in der folgenden Partie rettete er seiner Mannschaft aber einen Punkt bei Atlético. Nun spielte Dembélé wie schon in der Champions League in Eindhoven wieder von Beginn an. Und wie schon in der Königsklasse war der Franzose entscheidend am Sieg beteiligt, der Franzose lieferte erneut die Vorlage zur Führung: Piqué köpfte seine Flanke zum 1:0 ein (36.).

Für die Entscheidung sorgte in der Schlussphase der eingewechselte Aleñà mit seinem ersten Tor in der ersten spanischen Liga. Diesmal hatte Messi den Treffer mit einem schönen Schnittstellenpass vorbereitet (87.).

FC Barcelona - FC Villarreal 2:0 (1:0)

1:0 Piqué (36.)

2:0 Aleñà (87.)

Barcelona: ter Stegen - Semedo - Piqué, Lenglet, Alba - Busquets - Dembélé, Rakitic, Vidal (70. Aleñà), Coutinho (80. Malcom) - Messi

Villarreal: Asenjo - Gaspar, Álvaro, Ruiz, Pedraza - Samu, Trigueros (67. Bacca), Caseres, Cazorla (88. Raba), Fornals - Gerard (79. Toko-Ekambi)

Schiedsrichter: Montero

Gelbe Karten: Lenglet, Alba / Álvaro, Ruiz, Pedraza, Fornals

Zuschauer: 73.003