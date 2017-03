Vier Tage nach Wahnsinn gegen Paris Barcelona verliert in La Coruña

Der FC Barcelona hat wenige Tage nach dem spektakulären Weiterkommen in der Champions League einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen. Beim vor dem Spiel Tabellen-17. Deportivo La Coruña kassierte das Team von Trainer Luis Enrique eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Barça steht aktuell zwar immer noch mit einem Punkt Vorsprung vor Real Madrid an der Tabellenspitze, der große Rivale hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert und kann bereits am Abend (20.45 Uhr) an Barcelona vorbeiziehen.

Gegen Paris hatte Neymar in der Schlussphase noch mit zwei Toren und einer Vorlage überragt, gegen La Coruña musste der Brasilianer wegen Leistenbeschwerden pausieren. Kurz vor der Pause ging Deportivo in Führung - durch einen Fehler von Marc-André Ter-Stegen. Nach einer Ecke konnte der Torwart den Ball nicht festhalten und lenkte ihn vor die Füße von Joselu. Der ehemalige Bundesligastürmer schob problemlos zur Führung ein (41. Minute).

Unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte gelang den Gästen der Ausgleich: Nach einer abgewehrten Flanke von der rechten Seite prallte der Ball zu Luis Suárez, der per Direktabnahme traf (46.). Aber nach einer Standardsituation machte Alex Bergantinos den Sieg für Deportivo doch noch perfekt (74.). Der vorangegangen Eckball war allerdings unberechtigt, der Ball war vom Pfosten und nicht von der Hand Ter Stegens ins Aus gegangen.

Für Barcelona endete damit auch eine Serie: Zuvor hatte das Team sechs Spiele in Folge gewonnen und sich damit eindrucksvoll im Titelrennen der Primera División zurückgemeldet.