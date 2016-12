Primera División Barcelona bezwingt Osasuna deutlich

Der FC Barcelona hat mit einem Pflichtsieg in der spanischen Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid zumindest vorübergehend auf drei Punkte verkürzt. Der Tabellen-Zweite gewann 3:0 (0:0) bei Schlusslicht Osasuna Pamplona. Zuletzt hatte der Titelverteidiger dreimal in Folge einen Sieg in der Primera División verpasst.

Vier Tage nach dem 4:0 über Borussia Mönchengladbach in der Champions League dauerte es fast eine Stunde, bis Barcelona die Überlegenheit auch in Tore ummünzte. Nach der Führung durch Luis Suárez (59. Minute) sorgte Lionel Messi (72./90.+2) für die Entscheidung zugunsten der Gäste, bei denen Marc-André ter Stegen im Tor stand.

Tabellenführer Real Madrid empfängt am Abend (20.45 Uhr) Deportivo La Coruña. Die Königlichen sind unter Trainer Zinédine Zidane in dieser Saison noch ungeschlagen und gehen als klarer Favorit in die Partie.