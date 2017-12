Primera División Barça bezwingt Villarreal erst in Überzahl

Der FC Barcelona hat im Titelrennen in Spanien seine kleine Schwächephase überwunden. Nach zwei Unentschieden in Serie siegte der Spitzenreiter am 15. Spieltag beim FC Villarreal 2:0 (0:0) und behauptete seinen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem FC Valencia.

Luis Suárez (72. Minute) und Lionel Messi (83.) erzielten die Tore für die Katalanen, die in der letzten halben Stunde in Überzahl spielten. Dani Raba hatte wegen eines brutalen Foulspiels die Rote Karte gesehen (60.). Messi führt die Torjägerliste mit 14 Treffern in 15 Spielen deutlich an, für Suárez war es das siebte Ligator.

Barça hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren. Die letzte Niederlage liegt bereits vier Monate zurück: Im August verlor der 24-fache spanische Meister gegen Real Madrid im Rückspiel des Supercups. In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den FC Valencia weiter fünf Punkte. Valencia hatte am Samstag 2:1 gegen Celta Vigo gewonnen, der Erzrivale aus Madrid bezwang den FC Sevilla dank zweier Tore von Weltfußballer Cristiano Ronaldo 5:0.