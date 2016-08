Primera División: Barcelona bezwingt Bilbao

Der FC Barcelona hat Athletic Bilbao am zweiten Spieltag der Prímera División besiegt. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellen-Fünften der Vorsaison reichte ein früher Treffer von Ivan Rakitic (21. Minute). Anschließend vergab der Titelverteidiger weitere Chancen und musste sich mit dem knappen Resultat begnügen.

In der Offensive bekam Arda Turan den Vorzug vor Munir El-Haddadi. Der Türke rechtfertigte seinen Einsatz und bereitete den Siegtreffer, den Rakitic per Kopf erzielte, mit einer präzisen Flanke vor. Olympiasieger Neymar stößt erst in der kommenden Woche zum Team.

Mit sechs Punkten steht Barcelona momentan jedoch nur auf Rang zwei. Überraschend führt UD Las Palmas die Tabelle an. Das Team um den ehemaligen Bundesliga-Spieler Kevin-Prince Boateng gewann 5:1 (1:1) gegen Granada. Boateng erzielte einen Treffer - wie schon bei seinem Debüt eine Woche zuvor.