Primera División Messi schießt Barça zum Sieg in Bilbao

Angeführt von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona in der spanischen Liga seinen achten Sieg im zehnten Spiel gefeiert und die Tabellenführung gefestigt. Das Team setzte sich 2:0 (1:0) bei Herthas Europa-League-Gegner Athletic Bilbao durch. Messi brachte die Mannschaft von Ernesto Valverde gegen dessen Ex-Klub in Führung (36. Minute), Paulinho erhöhte in der Nachspielzeit (90.+2).

Barça baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger Real Madrid auf acht Zähler aus. Die Königlichen treten am Sonntag bei Aufsteiger FC Girona an (16.15 Uhr, Stream: Dazn). Der FC Valencia gewann 2:1 (1:0) bei Deportivo Alavés und hat als Tabellenzweiter vier Punkte Rückstand auf Barça. Atlético kam vor heimischem Publikum nicht über 1:1 (0:0) gegen Villareal hinaus und bleibt Vierter.