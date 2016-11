Primera División Real Madrid gewinnt Stadtderby

Real Madrid hat dank Cristiano Ronaldo das Stadtderby gegen Atlético gewonnen. Die Königlichen siegten am Samstagabend deutlich 3:0 (1:0) beim zuvor im eigenen Stadion noch unbesiegten Stadtrivalen. Cristiano Ronaldo erzielte alle drei Treffer: das 1:0 mit einem abgefälschten Freistoß aus 25 Metern (26. Minute), das 2:0 per Foulelfmeter in der 71. Minute und das 3:0 in der 77. Minute.

Damit baute der Tabellenführer, der weiter auf den verletzten Weltmeister Toni Kroos (Haarriss am Mittelfußknochen) verzichten musste, seinen Vorsprung auf den Lokalrivalen Atlético bereits auf neun Punkte aus. Vier Zähler beträgt das Polster des Champions-League-Siegers auf Meister FC Barcelona, der ohne Superstar Lionel Messi gegen den FC Málaga nicht über ein 0:0 hinausgekommen war. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique war zwar deutlich feldüberlegen gewesen, doch trotz 28 Torabschlüssen wollte kein Treffer gelingen.

Bei Barça, das gegen Málaga nach zwei Platzverweisen gegen die Andalusier (68. und 90. Minute) auch eine doppelte Überzahl nicht mehr zum Sieg nutzen konnte, hatte sich Lionel Messi wenige Stunden vor dem Abpfiff krank gemeldet. Der argentinische Weltfußballer klagte über akute Übelkeit mit Brechreiz und stand nicht einmal im Kader. Neben Messi, der bereits vor einigen Tagen auf dem Flug mit Argentiniens Nationalelf zum WM-Qualifikationsspiel nach Kolumbien unter den gleichen Symptomen litt, fehlte Barcelona auch Torjäger Luis Suárez wegen einer Gelbsperre.

Durch den Punktverlust ist der FC Sevilla in der Tabelle näher an Barcelona herangerückt. Die Andalusier siegten bei Deportivo La Coruna 3:2 (1:2) und liegen nun zwei Zähler hinter Barça auf dem dritten Rang. Angreifer Vitolo (87. Minute) und Gabriel Mercado (90.) drehten die Partie spät zugunsten der Mannschaft von Jorge Sampaoli. Zur Halbzeit hatte der Gastgeber nach Toren von Ryan Babel (1.) und Florin Andone (42.) noch geführt, Steven N'Zonzi hatte kurz vor der Halbzeitpause mit seinem Anschlusstreffer (44.) die Aufholjagd eingeläutet. Zuletzt war es Sevilla 1994 gelungen, in der Liga einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.