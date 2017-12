Primera División Barcelona stolpert gegen Celta Vigo

Nach sechs Siegen erlitt der FC Barcelona im siebten Heimspiel der Saison den ersten Punktverlust: Beim 2:2 (1:1) gegen Celta Vigo gingen die Gäste durch Iago Aspas in der 20. Minute in Führung. Fast postwendend sorgte Lionel Messi (22. Minute) für den Ausgleich.

In der zweiten Hälfte brachte Luis Suárez den Favoriten 2:1 in Führung (62.), doch die frech aufspielenden Gäste konnten durch den siebten Saisontreffer von Maxi Gómez (70.) erneut ausgleichen. In der fünften Minute der Nachspielzeit vergab Messi mit einem Freistoß aus 26 Metern die letzte Chance für die müde wirkenden Gastgeber.

Damit verpasste Barca nur knapp ein verlustpunktfreies Jahr: Fast auf den Tag genau hielt sich der FC Barcelona für zwölf Monate im heimischen Stadion schadlos. Der letzte Punktverlust in der Primera Division datierte vom 3. Dezember 2016. damals hieß es 1:1 gegen Real Madrid.

Barcelona-Celta Vigo 2:2 (1:1)

0:1 Iago Aspas (20.)

1:1 Messi (22.)

2:1 Luis Suárez (62.)

2:2 Maxi Gómez (70.)

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Umtiti (72. Vermaelen), Piqué, Jordi Alba - Paulinho, Iniesta (53. Denis Suárez), Rakitic (79. Paco Alcacer), Busquets - Messi, Luis Suárez

Celta Vigo: Ruben - Wass, Sergi Gomez (4. Cabral), Fontas, Hugo Mallo - Jozabed (84. Hernandez), Lobotka, Mendez (65. Roncaglia), Sisto - Iago Aspas, Maxi Gómez

Schiedsrichter: Melero López

Gelbe Karten: Luis Suárez, Vermaelen / Roncaglia, Jozabed, Ruben, Wass, Sisto, Mallo

Zuschauer: 63.208