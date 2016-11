Primera División Doppelpack Bale, Real Madrid schlägt Leganés

Real Madrid bleibt auch nach dem elften Spieltag Tabellenführer der Primera Division. Das Team von Trainer Zinédine Zidane besiegte den Aufsteiger CD Leganés 3:0 (2:0). Dabei hatte der spanische Rekordmeister allerdings lange Zeit Probleme. Erst kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag von Gareth Bale für die Führung der Madrilenen. Erst traf der Waliser nach einem langen Ball von Isco (38. Minute), dann legte kurz vor dem Halbzeitpfiff nach (45.+1.).

Álvaro Morata sorgte in der zweiten Hälfte für den Endstand, das Zuspiel kam von Toni Kroos (76.). Cristiano Ronaldo, der laut spanischen Medien am Montag seinen Vertrag bis 2021 verlängern soll, blieb ohne Treffer. Real hat durch den Erfolg vorerst fünf Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Der Meister kann am Abend (20.45 Uhr) im Spiel beim FC Sevilla allerdings noch nachlegen.

Atlético hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen - und kann nicht mehr aufschließen. Gegen Real Sociedad unterlag die Mannschaft von Trainer Diego Simeone bereits am Samstag 0:2 (0:0). Zwei Foulelfmeter nach der Pause sorgten für die Pleite. Erst verwandelte Carlos Vela (54.), dann traf auch Willian José vom Punkt (75.). Atlético war in den ersten acht Saisonspielen ungeschlagen geblieben, hat nun aber in den vergangenen drei Partien zwei Niederlagen kassiert.