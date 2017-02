Primera División Gameiro schießt Atlético mit Fünf-Minuten-Hattrick zum Sieg

Der 33. Meistertitel in der Primera División rückt immer näher für Real Madrid. Die Königlichen besiegten Espanyol Barcelona 2:0 (1:0) und bauten den Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona auf vier Zähler aus. Der spanische Rekordmeister hat zudem ein Spiel weniger bestritten. Alvaro Morata (33. Minute) und der zuletzt lange verletzte Gareth Bale (83.) trafen zum 16. Saisonsieg. Espanyol ist Neunter.

Auch Atlético Madrid feierte einen 4:1-Erfolg bei Sporting Gijón und siegte damit vor dem Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen am Dienstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Es war der dritte Ligasieg in Serie. Stürmer Kevin Gameiro stand im Mittelpunkt und entschied die Partie in der Schlussphase mit einem Hattrick innerhalb von fünf Minuten (80./81./85.). Zuvor hatten Yannick Carrasco (46.) für Madrid und Gijóns Sergio Alvarez (49.) getroffen. Atlético festigte damit den vierten Rang in der Liga.