Mit dem 3:1 (2:0)-Sieg gegen den CD Leganés ist der FC Barcelona auch im 38. Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage geblieben - ein neuer Rekord in der Primera División. Das letzte Mal als Verlierer vom Platz ging der 24-fache spanische Meister am 8. April 2017 beim 0:2 in Malaga.

Gegen die Gäste aus Leganés traf Lionel Messi erneut dreifach. Seine Tore in der 27., 32. und 87. Minute bedeuteten gleichzeitig den 40. Hattrick des Argentiniers im Dress des FC Barcelona. Für Leganés traf in der 68. Minute der Marokkaner Nabil El Zhar.

Messi liegt nunmehr sieben Tore vor den zweitbesten Schützen der aktuellen La-Liga-Saison, seinem Teamkollegen Luis Suárez und Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Er ist damit auf dem besten Wege, sich zum fünften Mal den Titel als bester Torschütze der spanischen Topliga zu sichern. Das gelang zuletzt dem Mexikaner Hugo Sánchez im Jahr 1990.

Am Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky) tritt der FC Barcelona zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei AS Rom an. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer der Primera División 4:1 gewonnen.

FC Barcelona - CD Leganés 3:1 (2:0)

1:0 Messi (27.)

2:0 Messi (32.)

2:1 El Zhar (68.)

3:1 Messi (87.)

Barcelona: ter Stegen - Nélson Semedo, Piqué, Vermaelen, Roberto (73. Jordi Alba) - Rakitic, Gomes - Dembélé (88. Denis Suárez), Messi, Coutinho (81. Iniesta) - Suárez

Leganés: Cuéllar - Zaldúa, Bustinza, Siovas, García - Pérez (77. Guerrero), Pires - El Zhar, Eraso (59. Brasanac), Omar - Amrabat (46. Beauvue)

Schiedsrichter: De Burgos Bengoetxea

Gelbe Karten: Coutinho, Jordi Alba / Pires, Pérez, Siovas, Zaldúa

Zuschauer: 72.126