Spitzenspiel gegen Atlético Dembélé rettet Barcelona in letzter Minute

Angeblich will der FC Barcelona den ehemaligen Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé in der Winterpause verkaufen. Der französische Nationalspieler, der seinen Rekordtransfer von Borussia Dortmund zum spanischen Spitzenklub im Sommer 2017 unter anderem durch Trainingsstreiks erzwungen hatte, fällt auch bei Barça vermehrt durch Undiszipliniertheiten auf.

Nachdem er dem Training ferngeblieben war und sich erst verspätet krank gemeldet hatte, war Dembélé für die Partie gegen Betis Sevilla am 11. November suspendiert worden. Zwei Wochen später hat der französische Nationalspieler bewiesen, wie wertvoll er sein kann. In Barcelonas Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Atlético Madrid wurde Dembélé in der 80. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später erzielte er den Treffer zum 1:1-Endstand.

Diego Costa hatte Atlético zuvor in Führung gebracht (77.). Mit einem Sieg wäre das Team von Trainer Diego Simeone an Barça vorbeigezogen und hätte die Tabellenführung übernommen. So verteidigte Barcelona vorerst die Spitzenposition mit einem Punkt Vorsprung auf Atlético.

Der FC Sevilla kann allerdings am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Real Valladolid auf den ersten Platz springen. Barças Stadtrivale Espanyol würde bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung gegen den FC Girona zumindest Atlético überholen. Das Unentschieden im Spitzenspiel hilft auch Real Madrid. Trotz der überraschenden 0:3-Niederlage in Eibar haben die Königlichen mit nur fünf Punkten Rückstand auf Barcelona noch alle Chancen im Kampf um die Meisterschaft.