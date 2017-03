Primera División Real Madrid besiegt Athletic Bilbao

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Real Madrid hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der spanischen Liga ausgebaut. Beim 2:1 (1:0)-Erfolg des Klubs bei Athletic Bilbao brachte Karim Benzema Madrid in der 24. Minute in Führung. Mitte des zweiten Durchgangs traf Aritz Aduriz zum Ausgleich für die baskischen Gastgeber (65. Minute). Das 1:1 hielt jedoch nur drei Minuten. Dann erzielte Casemiro den Siegtreffer. Beide Real-Tore bereitete Cristiano Ronaldo vor.

Das Team von Trainer Zinédine Zidane hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Der Erzrivale spielt am Sonntag gegen FC Valencia und hat dann wieder eine Partie mehr als Real absolviert.