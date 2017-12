Spitzenspiel der Primera División Real-Gala gegen Sevilla

Im Spitzenspiel der Primera Divisón hat Real Madrid ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:0 (5:0) gewannen die Königlichen gegen den Tabellenfünften aus Sevilla. Dabei fielen alle Tore bereits in der ersten Halbzeit. Für Real trafen Nacho (2. Minute), Cristiano Ronaldo (22./31.), Toni Kroos (38.) und Achraf Hakimi (41.).

In der Tabelle sieht es für den amtierenden Meister dennoch nicht gut aus: Der Zweitplatzierte, FC Valencia, konnte sein Heimspiel gegen Celta Vigo 2:1 (1:0) gewinnen und hält damit den Abstand zu Real auf Platz drei. Rivale Atlético könnte morgen mit einem Sieg gegen Real Betis wieder am Nachbarn vorbeiziehen. Tabellenführer Barcelona spielt am morgigen Abend gegen Villareal.

Dennoch hat Real Madrid vorgelegt und bleibt im Meisterschaftsrennen. Das spanische Sportzeitung As bezeichnete den Sieg gegen den FC Sevilla als "Freundschaftsspiel gegen einen Aufbaugegner".