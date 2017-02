Sieg gegen Villareal Real gewinnt nach Zwei-Tore-Rückstand

Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera División knapp verteidigt. Der spanische Rekordmeister mühte sich trotz eines 0:2-Rückstands beim FC Villareal zu einem 3:2 (0:0)-Sieg. Ein Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte durch Manu Trigueros (50.) und Cedric Bakambu (56.) brachte Villareal zunächst in Führung, aber Gareth Bale (64.), Cristiano Ronaldo (73.) und Álvaro Morata (84.) drehten die Partie anschließend noch.

Damit verhinderte Real den nächsten Rückschlag nach der Niederlage beim FC Valencia am Mittwoch. Der Rekordmeister hat nun weiterhin einen Punkt Vorsprung vor dem FC Barcelona - und eine Partie weniger, weil noch ein Nachholspiel bei Celta Vigo ansteht. Barça hatte zuvor durch einen späten Treffer von Lionel Messi gegen Atlético Madrid gewonnen.

In der ersten Hälfte war Villareal die bessere Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse. Real blieb in der Offensive zu ungefährlich und zeigte sich hinten anfällig. Die Gastgeber ließen das zu Beginn ungestraft, zur Pause stand es noch 0:0. Das änderte sich nach der Pause schnell: Erst legte Marcelo den Ball nach einer Flanke in den Strafraum den Ball unfreiwillig für Manu Trigueros auf und der Spanier traf per Direktaufnahme (50.). Wenig später spielte Bruno Soriano einen feinen Pass auf Cedric Bakambu, der Angreifer enteilte Sergio Ramos und schloss sicher zum 2:0 ab (56.).

Ronaldo verpasste kurz darauf den Anschlusstreffer, aus etwa elf Metern traf er nur den Innenpfosten (61.). Bale machte es besser: Eine Flanke von Dani Carvajal köpfte der Waliser unhaltbar ins Tor (64.). Danach erhöhte Real das Tempo und entwickelte viel Druck. Ein umstrittener Elfmeter brachte schließlich den Ausgleich: Nach einem Distanzschuss von Toni Kroos sprang der Ball an den Arm von Soriano. Ronaldo trat an und verwandelte souverän in die linke Ecke (73.). Im 13. Spiel gegen Villareal hat der Portugiese nun zwölfmal getroffen.

Für den Siegtreffer sorgte ein Joker: Morata köpfte nach einer guten Flanke von Marcelo wuchtig ein und rettete damit die drei Punkte für die Gäste (84.). Villareal fand schon seit dem Anschlusstreffer nicht mehr wirklich zurück ins Spiel. Ronaldo (89.) und Morata (90.+4.) verpassten beide noch ihren zweiten Treffer.