Primera División Real siegt dank Ramos-Doppelpack

Durch einen glanzlosen 2:1-Heimsieg gegen den FC Málaga hat sich Real Madrid vorzeitig die Hinrunden-Meisterschaft in der Primera División gesichert. Abwehrchef Sergio Ramos erzielte beide Tore nach Vorlagen von Weltmeister Toni Kroos.

In der 36. Minute traf Ramos per Kopf nach einer Kroos-Ecke. Nur sieben Minuten später schob der Real-Kapitän mit dem linken Fuß aus vier Metern eine Freistoß-Flanke des Deutschen über die Linie. Dabei war Málagas Abseitsfalle misslungen. Den Gästen gelang durch Juanpi in der 63. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Mit dem Erfolg hat Real nach zwei 1:2-Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am vergangenen Sonntag hatte Real nach einer Rekordserie von zuvor 40 Pflichtspielen ohne Niederlage beim FC Sevilla verloren, am Mittwoch folgte eine Pleite in der Copa del Rey vor heimischem Publikum gegen Celta Vigo.

"Dafür gibt es keine Entschuldigung, wir sind Real Madrid", hatte Zinédine Zidane nach dem Pokalspiel gesagt und eine Analyse der Fehler angekündigt. Offenbar hat der Trainer die richtigen Schlüsse gezogen. Durch den Sieg gegen Málaga hat Real nach 18 Spielen nun 43 Punkte auf dem Konto. Die direkten Verfolger Sevilla (39 Punkte) und FC Barcelona (38) können auch bei Siegen am Sonntag in der Tabelle nicht an den Königlichen vorbeiziehen.