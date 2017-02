Primera División Real Madrid verliert beim FC Valencia

Real Madrid hat in der Primera División seine zweite Saisonniederlage kassiert. Durch das 1:2 (1:2) im Nachholspiel beim FC Valencia verpasste es der Spitzenreiter, seinen Vorsprung weiter auszubauen. Damit steht der Rekordmeister weiterhin einen Punkt vor dem FC Barcelona und hat noch eine Partie weniger als sein Verfolger - das Spiel bei Celta Vigo war Anfang Februar aufgrund eines beschädigten Stadiondaches abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

In den ersten 21 Ligaspielen hatte Real nur viermal zwei Gegentore kassiert. Gegen Valencia war das schon nach neun Minuten der Fall. Zunächst gelangte der Ball über die rechte Angriffsseite der Gastgeber zu Simone Zaza und der Italiener verarbeitete den Ball technisch stark und traf aus der Drehung sehenswert in die linke Ecke (4. Minute). Kurz darauf nutzte Fabian Orellana bei einem Konter die Unordnung in der Defensive der Gäste und schob den Ball - durchaus haltbar - zum 2:0 durch die Beine von Reals Torwart Keylor Navas (9.).

Madrid versuchte, schnell zu antworten. Aber der Schuss von James Rodríguez aus spitzem Winkel wurde kurz vor der Linie geblockt (15.), gegen Karim Benzema klärte Valencias Keeper Diego Alves glänzend (22.). Erst kurz vor der Pause gelang den Madrilenen doch noch der Anschlusstreffer: Marcelo flankte von links auf Cristiano Ronaldo und der Portugiese köpfte wuchtig und präzise ein (44.). Nur wenig später landete ein abgefälschter Schuss Ronaldos Zentimeter neben dem Tor (45.+1.).

In der zweiten Hälfte drängte Real zwar auf den Ausgleich, wirklich gefährlich wurde es dabei aber nur selten. Die beste Gelegenheit hatte Sergio Ramos, dessen Direktabnahme knapp links am Tor vorbeiflog (90.). Auch in den vier Minuten Nachspielzeit reichte es für Madrid nicht mehr zum Torerfolg, Valencia brachte die frühe Führung schließlich über die Zeit und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.