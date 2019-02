Neun Punkte Rückstand nach dem 24. Spieltag: Real Madrid verliert Tabellenführer FC Barcelona in der spanischen Primera División aus den Augen. Die Königlichen verloren ihr Heimspiel gegen den FC Girona (1:2), es war bereits die siebte Saisonniederlage für den Klub, die dritte vor heimischer Kulisse. Girona hatte zuvor sechs Mal in Folge verloren und befindet sich in Abstiegsgefahr - mehr über den Klub lesen Sie hier.

Toni Kroos legte den Führungstreffer durch eine Flanke zu Casemiro (25. Minute) auf, doch in der zweiten Hälfte kippte die Begegnung. Nach einem Handspiel von Real-Kapitän Sergio Ramos verwandelte erst Christian Stuani (65.) den fälligen Elfmeter zum Ausgleich, dann nutzte Portu (75.) eine Unaufmerksamkeit in der Real-Abwehr. Ramos (90.) kassierte schließlich noch Gelb-Rot - der Abwehrchef hatte am Mittwoch in der Champions League seinen 600. Einsatz für die Königlichen gefeiert.

Trainer Santiago Solari hatte nach dem umkämpften 2:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Ajax Amsterdam rotiert und nahm sechs Änderungen vor. Die Königlichen waren lange tonangebend, versäumten es jedoch wie bei Chancen von Karim Benzema (31., 52.), das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Real-Torwart Thibaut Courtois vergab in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfball nach einem Eckball die letzte Großchance zum Ausgleich.

AFP Karim Benzema (rechts) während des Girona-Jubels beim zwischenzeitlichen 1:1

Real bleibt durch die Pleite auf Rang drei hinter Atlético Madrid, das am Samstag durch ein Tor von Antoine Griezmann in der 74. Minute 1:0 (0:0) bei Rayo Vallecano gewonnen und sich am Stadtrivalen vorbeigeschoben hatte. Noch sind 14 Spieltage in der spanischen Liga zu absolvieren.

Real Madrid - FC Girona 1:2 (1:0)

1:0 Casemiro (25.)

1:1 Cristhian Stuani (Elfmeter, 65.)

1:2 Portu (75.)

Real Madrid: Courtois - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos, Casemiro, Dani Ceballos (74. Díaz) - Vázquez (58. Vinicius Junior), Benzema, Asensio (66. Bale)

FC Girona: Bono - Ramalho, Alcalá, Juanpe, Raul Carnero - Douglas Luiz - Porro (46. Lozano), Pere Pons (46. Aleix García), Granell, Portu (84. Valery) - Stuani

Gelbe Karten: Casemiro / Alcalá, Lozano

Gelb-Rot: Ramos

Schiedsrichter: Fernández

Zuschauer: 68.099