Spitzenspiel in Spanien Sevilla beendet Real Madrids Serie

Am Donnerstag hatte Real Madrid im spanischen Pokal noch einen Erfolg beim FC Sevilla feiern können. Zwar hatten die "Königlichen" nicht gewonnen, aber sie waren beim 3:3 das 40. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage geblieben und hatten damit einen neuen spanischen Rekord aufgestellt. Diese Serie endete nun. In der Liga unterlag Real dem Tabellendritten Sevilla 1:2 (0:0).

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (67. Minute) hatte Madrid per Foulelfmeter in Führung geschossen. Es war sein 56. verwandelter Strafstoß in der Primera División - damit zog er mit dem bisherigen Rekord-Elfmeterschützen Hugo Sánchez gleich.

Die Führung hielt bis zur 85. Minute, als Sergio Ramos (85.) gegen seinen Ex-Verein ins eigene Netz traf. Der Innenverteidiger hatte sich im Pokal am Donnerstag mit den Sevilla-Fans angelegt, die ihn daraufhin während der gesamten Liga-Partie auspfiffen. Der eingewechselte Zugang Stevan Jovetic (90.+2) sorgte schließlich für Sevillas Sieg. Der deutsche Weltmeister Toni Kroos erlebte beide Gegentore nach seiner Auswechselung (75.) von der Bank aus.

Real hatte seine bis dato letzte Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim VfL Wolfsburg (0:2) am 6. April 2016 kassiert.

In der Tabelle hat Madrid (40 Punkte) damit nur noch einen Punkt Vorsprung auf Sevilla und zwei auf den FC Barcelona. Allerdings hat Real bislang ein Spiel weniger absolviert.