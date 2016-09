Primera División Barça verpasst Sieg, Messi verletzt

Real Madrid hat eine neue historische Bestmarke in der Primera División verpasst. Gegen den FC Villarreal kamen die "Blancos" nur zu einem 1:1 (0:1). Real verpasste damit die Möglichkeit, den FC Barcelona zu überflügeln, der im Jahr 2011 unter dem damaligen Coach Josep Guardiola ebenfalls 16 Spiele in Serie gewonnen hatte.

Madrid, am kommenden Dienstag (27.9., 20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nächster Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League, bleibt in der spanischen Liga dennoch Tabellenführer (13 Punkte aus fünf Spielen). Bruno Soriano hatte Villarreal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht (45.+1). Nach einer Kroos-Ecke traf Sergio Ramos (48.) noch zum Ausgleich. Damit konnte der Verteidiger sich zumindest teilweise rehabilitieren, Ramos hatte zuvor auch den Strafstoß verursacht.

FC Barcelona - Atlético Madrid 1:1 (1:0)

Im Spitzenspiel der Primera División ging der FC Barcelona in der 41. Minute durch Ivan Rakitic in Führung. Die zweite Hälfte begann aus Sicht des Gastgebers mit einem Schock: Superstar Lionel Messi zog sich ohne Fremdeinwirkung eine Adduktorenverletzung zu und musste durch Arda Turan ersetzt werden (59.).

Nur zwei Minuten später kassierte Barça den Ausgleich, nachdem Javier Mascherano vor dem eigenen Strafraum weggerutscht war. Ángel Correas Schuss aus 16 Metern prallte vom Innenpfosten ins Tor, Schlussmann Marc-André ter Stegen war chancenlos. In einer dramatischen Schlussphase fielen keine weiteren Tore. Barcelona fällt nach dem Remis hinter Sevilla auf Rang drei zurück.