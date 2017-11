Champions League PSG stellt Torrekord auf, Barça und Chelsea weiter

PSG - Celtic Glasgow 7:1 (4:1)

Paris St. Germain hat Borussia Dortmunds Bestmarke von 21 erzielten Treffern in der Gruppenphase der Champions League aus der vergangenen Saison übertroffen. Die Franzosen trafen durch das 7:1 gegen Celtic Glasgow nach Abschluss des fünften Spieltags bereits 24 Mal und können die Bestmarke am abschließenden Spieltag im Dezember im Gastspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München sogar noch ausbauen.

Celtic war in der ersten Minute noch in Führung gegangen, danach wurden die Schotten allerdings vom PSG-Express überrollt. Neymar (2), Edinson Cavani und Kylian Mbappé drehten die Partie schon zur Pause auf 4:1, nach dem Wechsel trafen noch Marco Verratti, Cavani und Dani Alves. PSG bleibt damit klarer Gruppenerster und kann nur noch bei einer hohen Niederlage gegen Bayern München vom ersten Rang verdrängt werden.

Juventus - FC Barcelona 0:0

Dem FC Barcelona reichte ein 0:0 bei Juventus, um das vorzeitige Weiterkommen zu sichern. In einer wenig unterhaltsamen Partie segelte ein Freistoß von Ivan Rakitic an Freund und Feind vorbei an den Turiner Außenpfosten (22.). Für Italiens Rekordmeister scheiterte Paulo Dybala in der Nachspielzeit mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze am deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (90.+2). Juventus (acht Punkte) hat es am abschließenden Spieltag gegen Olympiakos Piräus in der Hand, Platz zwei hinter Barça (elf) zu verteidigen, das gegen Sporting Lissabon (sieben) antritt.

Atlético Madrid - AS Rom 2:0 (0:0)

Die AS Rom hat hingegen eine frühzeitige Qualifikation für die nächste Runde verpasst. Die Mannschaft von Trainer Eusebio Di Francesco verlor bei Atlético Madrid 0:2. Antoine Griezmann brachte die Colchoneros mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung (69.). Kévin Gameiro traf in der Schlussphase zum 2:0-Endstand (85.), nachdem Roms Bruno Peres zuvor mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war (83.). Damit bleiben die Römer (acht Punkte) vor Madrid (sechs) Zweiter in Gruppe C. An der Spitze der Tabelle thront der FC Chelsea.

DPA Antoine Griezmann erzielt das 1:0

FC Basel - Manchester United 1:0 (0:0)

Enttäuschung herrscht bei Manchester United und Trainer José Mourinho. Nach dem 0:1 beim FC Basel verpasste United die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Manchester liegt mit zwölf Punkten vor Basel, für das Michael Lang in der 89. Minute traf, und ZSKA Moskau (beide neun) auf Rang eins. Moskau gewann 2:0 (1:0) gegen Benfica Lissabon, wobei Schiedsrichter Deniz Aytekin beim 1:0 der Gastgeber ein klares Abseits übersah.

FC Agdam - FC Chelsea 0:4 (0:2)

Der FC Chelsea ist dagegen schon einen Schritt weiter. Die Londoner siegten beim aserbaidschanischen Vertreter Agdam deutlich 4:0 und hat einen Achtelfinalplatz sicher. Eden Hazard, Cesc Fabregas und der Brasilianer Willian als Doppeltorschütze machten den klaren Erfolg perfekt. Chelsea ist Gruppenerster vor dem AS Rom und Atlético Madrid.