Streit der PSG-Stars Neymar und Cavani Ich + Ich

Neymar, Kylian Mbappé und Edinson Cavani - sie sollen den neuen Traumsturm bilden, Paris zu Europas Nummer eins schießen, und es hatte so gut begonnen. Das erste Spiel in der Champions League gewannen die Pariser in Glasgow 5:0 gegen Celtic, die Zahlen in der Liga beeindrucken noch mehr: sechs Spiele, sechs Siege, 21:3 Tore. Selbst das Spitzenduell gegen Olympique Lyon entschied PSG am Wochenende für sich.

Doch genau bei dieser Partie endete die Fußballidylle vorerst: Bei einem Freistoß gab Dani Alves seinem Kumpel Neymar den Ball und nicht Cavani. Als es zehn Minuten vor Schluss Strafstoß für PSG gab, wollte wieder Neymar ran. Doch Cavani, der übliche Elfmeterschütze, gab den Ball nicht her, trat an - und verschoss. Schon auf dem Platz stritten sich die beiden Spieler vor den TV-Kameras. Was folgte, war eine Seifenoper, bei der niemand mehr so recht weiß, was wahr oder falsch ist - mit freundlicher Unterstützung von L'Équipe.

Die französische Sporttageszeitung berichtete, dass Cavani den neuen Superstar Neymar in der Kabine zur Rede gestellt habe. Der 222 Millionen Euro teure Zugang habe sich dies aber nicht gefallen lassen. So konnte Thiago Silva angeblich gerade noch eine handfeste Auseinandersetzung verhindern. Der französische Journalist Xavier Barret veröffentlichte zudem ein Foto bei Twitter, auf dem Cavani durch eine Tür geht. Barret wollte damit belegen, dass der Stürmer 20 Minuten nach Abpfiff durch die Hintertür aus der Arena geflohen sei.

Doch war der Konflikt damit beendet? Nein, berichten mehrere Medien. Neymar folge seinem Teamkollegen Cavani nicht mehr bei Instagram - so was wie die digitale Form der herkömmlichen Kabinenschlägerei.

Die brasilianische Nachrichtenseite Globo.com versuchte diesen Vorwurf zu überprüfen und fand Folgendes heraus: Neymar folgt nicht der Seite von Cavani, dafür aber denen seiner Mitspieler Mbappé, Layvin Kurzawa, Julian Draxler und Ángel Di María. Ob Neymar dem Uruguayer jemals gefolgt war, weiß aber niemand genau.

Apropos Instagram: Neymar präsentiert sich dort besonders gern, schließlich hat er fast 82 Millionen Follower. Seit dem Spiel gegen Lyon postet der Stürmer dort vor allem Fotos von sich und Mbappé, glückliche Jubelszenen - ohne Cavani.

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison versucht mitterweile für Entspannung zu sorgen, wie Mundodeportivo.com berichtet. In der Sendung "Gol de Medianoche" auf dem urguayischen Sender Radio Mundial soll er sich wie folgt zu den Vorfällen geäußert haben: "Diese Dinge sind ausgedacht. Ich weiß nicht, warum diese Geschichten kreiert werden. Die Wahrheit ist, dass es normale Dinge sind, die im Fußball passieren." Und weiter: "Ich habe kein Problem mit Neymar."

Das dürfte seinem Trainer Unai Emery gefallen, der schon auf der Pressekonferenz mehr Zusammenhalt von seinen Spielern forderte: "Das Wichtigste ist, dass sie sich während des Spiels gegenseitig helfen." Laut L'Équipe könnte das auch in Zukunft schwierig werden: Angeblich haben sich beide Spieler eine Prämie für den Fall zusichern lassen, dass sie Torschützenkönig werden. Eine Summe von einer Million Euro steht im Raum, da zählt natürlich jeder Strafstoß.

