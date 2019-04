Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat die Chance zum vorzeitigen Gewinn der französischen Meisterschaft nicht genutzt. Das Team kam gegen Racing Straßburg nur zu einem 2:2 (1:2) und hat nach dem 31. Spieltag 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger OSC Lille, der wenige Stunden zuvor bei Stade Reims 1:1 (0:0) gespielt hatte.

In der 24. Minute leistete sich dabei der Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting eine Slapstick-Einlage, die in jedes "Best of"-Video spektakulärer Fehlschüsse aufgenommen werden sollte: Beim Stand von 1:1 drang PSG-Spieler Christopher Nkunku halbrechts in den Strafraum ein und überlupfte den Gästetorhüter - Choupo-Moting hatte die freie Auswahl, ob er den Ball einfach ins Tor laufen lassen oder selbst vollenden sollte. Doch der Ball prallte wenige Zentimeter vor dem Tor an seinen Fuß, von dort an den Pfosten und blieb auf der Linie liegen. Während Choupo-Moting schon im Netz angekommen war, konnte die Racing-Abwehr klären.

Choupo-Moting hat noch keine Lust auf Meisterfeier heute. pic.twitter.com/yfGxK6oFUV — DAZN DE (@DAZN_DE) 7. April 2019

Dabei hatte Choupo-Moting (13. Minute) den ohne die verletzten Stars Neymar und Edinson Cavani angetretenen Tabellenführer zuvor in Führung gebracht. Doch Nuno da Costa (26.) und Anthony Goncalves (38.) drehten das Spiel noch in der ersten Hälfte. Der späte Ausgleich entstand durch eine Co-Produktion der eingewechselten deutschen Nationalspieler: Eine Ecke von Julian Draxler nickte Thilo Kehrer ein (82.).

Trainer Thomas Tuchel musste das Spiel in der letzten halben Stunde von der Tribüne aus verfolgen. Er hatte sich zuvor zu heftig beschwert und war vom Schiedsrichter von der Seitenlinie verbannt worden.

Die nächste Gelegenheit, die Meisterschaft fix zu machen, hat PSG am kommenden Sonntag (21 Uhr): Dann tritt Tuchels Mannschaft beim Tabellenzweiten Lille an und benötigt noch einen Punkt zum achten Titel.