Quiz zur Europa-League-Qualifikation Wo liegt eigentlich Haugesund?

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz!

Während der Confed Cup und die U21-EM die vergangene Saison derzeit noch abschließen, beginnt für viele Vereine aus den kleineren europäischen Ligen bereits jetzt die neue Spielzeit. In der ersten Runde der Qualifikation sind einige bekannte Mannschaften wie Glasgow Rangers oder Ferencváros Budapest dabei - doch ein Großteil der Klubs ist weitestgehend unbekannt. Oder kennen Sie FK Haugesund, Connah's Quay Nomads und UE Sant Julià?

Eventuell schafft es einer dieser Vereine in die dritte Qualifikationsrunde - und trifft dort auf den SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich hat von Borussia Dortmunds DFB-Pokalsieg profitiert und steigt Ende Juli als einziger Bundesligist in die Qualifikation ein. In der Gegenwart lauten die Erstrundenpartien jedoch Tre Penne gegen Rabotnicki oder Derry City gegen FC Midtjylland.

Wie gut kennen Sie sich wirklich mit dem europäischen Fußball aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!