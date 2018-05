DFB-Gegner bei der WM Mexiko setzt trotz Drogenvorwürfen auf Marquez

Beim deutschen WM-Auftaktgegner Mexiko stehen die beiden Frankfurter Fußball-Bundesligaprofis Carlos Salcedo und Marco Fabian sowie Routinier Rafael Marquez im vorläufigen Aufgebot für Russland. Für Marquez wäre es die fünfte WM-Endrunde, womit der 39-Jährige mit den Rekordhaltern Lothar Matthäus, Antonio Carbajal (Mexiko) und Gianluigi Buffon (Italien) gleichziehen würde.

Der ehemalige Barcelona-Profi ist im Vorjahr von US-Behörden beschuldigt worden, eine Schlüsselfigur im Drogenhandel und bei der Geldwäsche zu sein. Marquez selbst hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. In Mexiko selbst gilt er nach wie vor als Fußball-Ikone.

Nationaltrainer Juan Carlos Osorio berief am Montag insgesamt 28 Spieler, darunter auch den Ex-Leverkusener Javier Hernandez (West Ham United). Weil Diego Reyes, Andres Guardado, Nestor Araujo sowie die beiden Dos Santos-Brüder angeschlagen sind, wird er die endgültige 23er-Liste spätestens am Stichtag 4. Juni abgeben.

Vor dem WM-Auftakt gegen den Weltmeister am 17. Juni bestreitet El Tri noch Testspiele gegen Wales (28. Mai in Pasadena/USA), Schottland (2. Juni) und gegen Dänemark (9. Juni in Kopenhagen).