Pakistanische Trainerin "Beim Fußball trägt man nun einmal kurze Hosen"

David Beckham war in ihrer Kindheit ihr Vorbild, heute trainiert sie die pakistanische Frauennationalmannschaft und den Profiverein Karachi Electric - Raheela Zarmeen, 25 Jahre alt, wuchs in der Provinz Belutschistan auf und begann früh mit dem Fußballspielen. Zusammen mit anderen Mädchen und Jungen kickte sie auf Hockeyfeldern, weil es in Belutschistan damals keine Fußballplätze gab.

Heute lebt sie in der Millionenmetropole Karatschi und sieht im Fußball, in Pakistan eine Randsportart, eine Möglichkeit, Frauen zu stärken. "Ich möchte durch das Land reisen und die Menschen in konservativen ländlichen Gebieten davon überzeugen, Fußballplätze anzulegen, damit Jungen und Mädchen dort spielen können", sagt sie im Interview.

SPIEGEL ONLINE: Frau Zarmeen, haben Sie die Fußball-EM der Frauen verfolgt?

Zarmeen: Nicht im Detail, ich hatte sehr viel zu tun. Aber das Finale habe ich mir natürlich angeschaut. Wobei ich, ehrlich gesagt, für Dänemark war. Ich bin in Kopenhagen geboren, daher wird Dänemark bei mir natürlich immer einen Stein im Brett haben. Aber die Niederländerinnen haben toll gespielt, vor allem in der zweiten Hälfte.

SPIEGEL ONLINE: Sie stammen aus Belutschistan, einer Provinz, in der Frauen eher selten in der Öffentlichkeit anzutreffen sind, geschweige denn Fußball spielen. Wie sind Sie Fußballerin geworden?

Zarmeen: Für Fußball interessiere ich mich seit 2005. Damals war ich 13 Jahre alt. Es war das Jahr, in dem Frauenfußball in Pakistan stark gefördert wurde und im ganzen Land Teams gegründet wurden. Meine Mutter wurde mit der Aufgabe betraut, das Team für die Provinz Belutschistan aufzubauen. Meine zwei Schwestern und ich haben uns natürlich sehr dafür interessiert.

SPIEGEL ONLINE: Wen hat man als Mädchen in Belutschistan, das Fußball spielen will, als Vorbild?

Zarmeen: Damals war es für mich ganz klar: David Beckham. Er war der absolute Star seiner Zeit. Meine Schwester, die auch als Profi gespielt hat, fand Madonna und Messi toll. [Ihre jüngere Schwester Shahlyla Ahmadzai Baloch spielte für Balochistan United sowie für die pakistanische Nationalmannschaft. Sie starb im Oktober 2016 im Alter von 20 Jahren bei einem Autounfall in Karatschi. Anm. d. Red.] Ein Vorbild für mich ist auch die deutsche Trainerin Monika Staab. Die Fifa schickte sie nach Pakistan, um den Frauenfußball hier voranzubringen. Ich habe sie damals kennengelernt.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie dazu gekommen, Trainerin zu werden?

Zarmeen: Bis 2010 habe ich gespielt. Dann ging ich für drei Jahre nach Malaysia, um Kommunikationswissenschaften zu studieren. Als ich zurückkehrte, bekam ich die Möglichkeit, als Trainerin zu arbeiten.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Vater war Minister in Belutschistan, Ihre Mutter ist Senatorin in der Hauptstadt Islamabad. Hätte auch ein Mädchen aus armer Familie die Chance gehabt, den Weg einzuschlagen, den Sie gegangen sind?

Zarmeen: Sie hätte sicherlich größere Hürden zu überwinden als ich. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben. Sie haben zugelassen, dass wir Kinder Sport als Beruf wählen. In armen Familien sehen Eltern das bestimmt nicht als idealen Weg. Aber in Belutschistan ist Fußball allgemein sehr beliebt, anders als im Rest von Pakistan, wo es neben Cricket nichts gibt. Meine Eltern fanden also nichts dabei, dass ich mich als Mädchen für Fußball interessierte. Ich sehe es als meine Aufgabe, Mädchen für Fußball zu begeistern und Eltern davon zu überzeugen, dass es gut für ihre Töchter ist.

SPIEGEL ONLINE: Auf dem Spielfeld laufen Sie in kurzen Hosen herum. Erleben Sie deswegen Anfeindungen?

Zarmeen: In einer konservativen, islamischen Gesellschaft ist so etwas immer schwierig. Kritik gibt es viel. Natürlich muss man eine Kultur respektieren. Aber ich finde, dass man, wenn man Sport treibt, auch die Regeln und Bräuche dieses Sports achten sollte. Und beim Fußball trägt man nun einmal kurze Hosen. Daran halte ich mich. Je mehr Frauen es tun, sich nicht an Tabus halten und nicht irgendwelchen Stereotypen entsprechen, desto eher wird sich unsere Gesellschaft zum Guten entwickeln.

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie ein politischer Mensch?

Zarmeen: Nein, überhaupt nicht. Meine Familie hat einen politischen Hintergrund, meine Eltern sind Politiker. Ich setze mich für Frauen und für Fußball ein, aber das sehe ich nicht als politisches Engagement.

SPIEGEL ONLINE: Sie trainieren nicht nur die pakistanische Nationalmannschaft der Frauen, sondern auch den Männer-Profiverein Karachi Electric. Und das klappt in einer Gesellschaft wie der pakistanischen?

Zarmeen: Sogar sehr gut. Ich habe ja schon als kleines Mädchen zusammen mit Jungs Fußball gespielt. Ich habe also keine Berührungsängste. Und die Sportler akzeptieren mich so, wie ich bin. Die meisten Männer in Pakistan respektieren Frauen.

SPIEGEL ONLINE: Pakistan ist ja ziemlich schlecht im Fußball...

Zarmeen: Leider, aber das hat nicht nur mit sportlichen Defiziten zu tun. Sondern auch damit, dass die Regierung sich beim pakistanischen Fußballverband eingemischt hat. Dabei soll dieser Verband unabhängig sein. Die Konsequenz ist, dass die Fifa uns in den letzten zwei Jahren sanktioniert hat und wir bei Turnieren nicht mitspielen dürfen.