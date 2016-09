Rangnick über England-Gerücht "Aktuell keinen Kontakt"

RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat nach eigenen Angaben keine Anfrage des englischen Fußballverbandes FA für den Posten des Nationaltrainers vorliegen. Es gebe derzeit keinen Kontakt, sagte der 58-Jährige im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen Leipzig und dem FC Augsburg (2:1) beim Pay-TV-Sender Sky.

Rangnick bestätigte allerdings, dass er nach der Europameisterschaft im Juli mit Dan Ashworth, dem Technischen Direktor des Fußballverbands FA, ein zweistündiges Gespräch über die Leitung der Three Lions geführt habe. Einen Tag später habe ihn Ashworth informiert, "dass sie sich trotzdem entschieden hätten, einen englischen Trainer zu nehmen, auch aus Respekt der englischen Trainergilde gegenüber. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr", sagte Rangnick weiter.

Der frühere Schalke-Trainer gab an, aktuell kein Interesse an einem Job in England zu haben. Leipzigs Zeit in der Bundesliga habe der Klub mit Rangnick Jahre lang vorbereitet: "Jetzt geht's erst so richtig los", sagte er.

Rangnick wird neben Arsenal-Manager Arsène Wenger und dem aktuellen Interimstrainer Gareth Southgate als einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge von Sam Allardyce gehandelt. Die FA hatte sich am Dienstag nach nur 67 Tagen bereits wieder von Allardyce getrennt. Der "Telegraph" hatte zuvor heimlich gedrehte Aufnahmen veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie Allardyce zwei Undercover-Reportern, die sich als Geschäftsmänner ausgaben, Tipps zum Umgehen von Transferregeln gibt.