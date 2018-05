Ralph Hasenhüttl ist offenbar nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Das berichten die "Bild"-Zeitung und das Portal Sportbuzzer. Der Klub hat sich bislang nicht dazu geäußert. Noch am Sonntag hatte Sportdirektor Ralf Rangnick beteuert, dass er mit der Arbeit des Trainerteams mehr als zufrieden sei und es "nie irgendeinen Zweifel" gegeben habe, dass Hasenhüttl auch in der kommenden Saison Coach sein werde. Nun ist das Aus beschlossene Sache.

Am Dienstagabend hatten die "Bild"-Zeitung und "Kicker" berichtet, dass der Verein dem Österreicher bei einem Gespräch kein neues Vertragsangebot über 2019 hinaus gemacht habe. Demzufolge würde Hasenhüttl mit einem auslaufenden Kontrakt in die neue Saison gehen - ein Szenario, das der Trainer für sich ausgeschlossen hatte.

Hasenhüttl trainierte RB seit 2016. Nach der Champions-League-Qualifikation in der ersten Bundesligasaison sind die Leipziger auch kommende Spielzeit wieder international vertreten. Wenn Meister FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, reicht Tabellenplatz sechs für den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Sollten die Frankfurter hingegen den Cup gewinnen, müsste RB bereits Ende Juli in die Europa-League-Qualifikation.