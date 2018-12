Der FC Southampton will mit Ralph Hasenhüttl zurück in die Erfolgsspur. Der Klub aus der Premier League galt seit dem Aufstieg 2012 als das konstanteste und erfolgreichste Team hinter den großen Klubs. Doch seit der vergangenen Saison bleibt der Erfolg aus, nach dem knapp erreichten Klassenerhalt 2018 stehen die Saints in dieser Spielzeit auf einem Abstiegsplatz.

Deswegen wurde der bisherige Trainer Mark Hughes nach dem 2:2 gegen Manchester United beurlaubt, ab dem kommenden Spieltag trägt nun Hasenhüttl die Verantwortung. Der Österreicher erhält in Southampton einen Vertrag bis 2021. Beim wichtigen Abstiegsduell in Cardiff am kommenden Samstag sitzt Hasenhüttl erstmals auf der Bank, am Abend beim Spiel gegen Tottenham wird Interimstrainer Kelvin Davies die Mannschaft betreuen.

Jürgen Klopp erklärt englischen Journalisten, wie der Name von Ralph Hasenhüttl ausgesprochen wird - das Video:

Video DPA

In seiner Zeit beim FC Ingolstadt und bei RB Leipzig hat sich der 51 Jahre alte Hasenhüttl einen Ruf als Trainer mit einer kompromisslosen Umschaltphilosophie erarbeitet. Ob er das im Abstiegskampf der Premier League sofort umsetzen kann, wird sich zeigen, aber genau deshalb hat Southampton den Coach verpflichtet.

"Dieser Trainerwechsel ermöglicht uns einen Neustart, und Ralph hat sich sehr schnell als der ideale Kandidat herausgestellt", sagte Klubchef Ralph Krueger, ein ehemaliger deutscher Eishockey-Nationalspieler: "Als Trainer verkörpert er die Leidenschaft, Struktur, Kommunikationsfähigkeiten, Arbeitseinstellung und das Streben nach Wachstum, das wir in Southampton anstreben."

Ein Abstieg in die Championship genannte zweite Liga hat für englische Klubs fatale finanzielle Auswirkungen, deshalb wird bei bedrohten Klubs häufig auf routinierte und mit der Arbeitsweise der Premier League vertraute Trainer gesetzt. Southampton geht nun den anderen Weg, auch weil die Nachwuchsakademie einen exzellenten Ruf genießt und Hasenhüttl wieder vermehrt eigene Talente ins Profiteam integrieren soll.