Fußball-Bundesliga Leipzig stoppt Gladbacher Höhenflug

Die vergangenen zwei Pflichtspiele hatte RB Leipzig verloren, die Gäste aus Mönchengladbach reisten mit zuletzt drei Siegen an - beide Trends hielten im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga nur zwei Minuten. Dann hatte Timo Werner mit seinem frühen Führungstor die Weichen gestellt: Leipzig besiegte die Gladbacher in einer rasanten Partie 2:0 dank zweier Werner-Tore und rückt in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Borussen heran.

Die Gladbacher, die ohne die verletzten Stammspieler Matthias Ginter und Jonas Hofmann anzutreten hatten, waren schon in der Vorwoche gegen Hannover 96 nach einer Minute in Rückstand geraten. Diesmal hielt die Abwehr immerhin zwei Minuten länger durch. Nach der schnellen Führung agierten die Leipziger äußerst selbstbewusst und hatten in der ersten Halbzeit zahlreiche Torgelegenheiten.

Die Gladbacher hielten allerdings dagegen, erarbeiteten sich selbst gute Chancen - und so entwickelte sich ein ansehnliches Spiel mit vielen Strafraumszenen. Beide Torleute, Peter Gulacsi und Yann Sommer, verhinderten mehrfach mit starken Paraden weitere Treffer. In der 45. Minute jedoch war Sommer wehrlos, als Werner einen erneuten schnellen Konter zum zweiten Leipziger Tor abschloss. Danach ging es direkt in die Umkleidekabinen.

Nach dem Wechsel zogen sich die Leipziger weiter zurück, überließen den Gladbachern das Feld und lauerten auf Kontersituationen. Die gab es dann auch, aber Werner und Sturmpartner Yussuf Poulsen beließen es letztlich bei dem zwei-Tore-Vorsprung. Die Gladbacher könnten ihren zweiten Tabellenrang an Eintracht Frankfurt verlieren, falls die Eintracht ihr anschließendes Sonntagsspiel gegen Wolfsburg gewinnt. RB ist nach dem Erfolg vorerst Dritter, die Eintracht könnte mit einem Punktgewinn allerdings auch an Leipzig noch vorbeigehen.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

1:0 Werner (3.) 2:0 Werner (45.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Upamecano, Halstenberg - Kampl (83. Ilsanker) - Sabitzer, Demme - Bruma (69. Laimer) - Poulsen, Werner

Mönchengladbach: Sommer - Lang (77. Cuisance), Jantschke, Elvedi, Wendt (77. Raffael) - Strobl - Neuhaus (60. Traoré), Zakaria - Hazard, Stindl, Plea.

Schiedsrichter: Schmidt

Zuschauer: 40.000

Gelbe Karten: Demme, Upamecano / Stindl, Zakaria