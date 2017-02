RB-Sieg über Köln Wer hat so viel Pinke Pinke?

Ausgangslage des Spiels: Der 1. FC Köln muss seine geliebte Stadt an Karnevalssamstag verlassen und in die närrische Diaspora in den Osten reisen. Dort, wo sich die Macher stattdessen große Sorgen machen über den "Konservativismus unserer Gesellschaft" (Fußballchef Oliver Mintzlaff) und "das Land mit den meisten Lebensversicherungen" (Sportdirektor Ralf Rangnick). All das steht der Modernisierung des Fußballs im Wege. Und jetzt kommt auch noch der 1. FC Köln mit Anthony Modeste, der größten Lebensversicherung, die ein aktueller Bundeligaklub sein eigen nennt.

Ergebnis des Spiels: 3:1 (2:1) für RB. Die Tore für die Gastgeber fielen durch Emil Forsberg (4. Minute), ein Eigentor von Dominic Maroh (33.) und Timo Werner (65.). Zwischendurch verkürzte Yuya Osako (53.) auf 2:1.

Die erste Halbzeit: 45 Minuten für einen echten Aschersamstag für den FC. Erst nutzte Forsberg einen Patzer von Torwart Thomas Kessler, dann überrannten die Leipziger die Gäste, als rolle der Schulzzug durchs Stadion. Eine Chance nach der nächsten, irgendwann tat FC-Verteidiger Dominic Maroh, der einen Tag erwischte wie eine Nubbelverbrennung, ihnen den Gefallen, per Eigentor für das 2:0 zu sorgen. Alles schien klar, aber: Niemals geht man so ganz.

Die zweite Halbzeit: Plötzlich regierte nach dem Wiederanpfiff der FC, womöglich hat es in der Kabine eine Stunksitzung gegeben. Ganz gemäß dem Motto: "Su lang mer noch am lääve sin, am laache, kriesche, danze sin." Nach dem Anschlusstor von Osako merkte man sogar so etwas wie Verunsicherung im Leipziger Team. Aber die Superjeilezick dauerte nur bis zur 65. Minute an, dann beseitigte Timo Werner per Flachschuss aus spitzem Winkel alle Zweifel und setzte mit dem 13. Saisontor seinen Höhenflug fort.

Spieler des Spiels: Naby Keita wurde am Samstag in der "Süddeutschen Zeitung" mit dem Satz zitiert: "Ich will der beste Spieler der Welt werden." Zumindest hat er sich mit seiner Leistung vom Samstag von diesem Ziel nicht entfernt. Do kanns zaubere.

DPA Fans des 1. FC Köln in Karnevalsmontur in Leipzig

Duell des Spiels: Maroh im Laufduell mit Werner. Man weiß, wie das ausgeht. Irgendwann fällt Werner, und bei Sky bemühte man sich nach Kräften, einen Kontakt zwischen Verteidiger und Stürmer hergestellt zu sehen. Tatsächlich möglich, dass es ihn gegeben hat, Werner segelte dennoch wie ein Marieche der Kölner Funken durch die Gegend. Maroh kam mit Gelb davon. Ne schöne Jroos an ahl die, die unfallbar sind.

China-Gerücht des Spiels: Immer neue chinesische Mondsummen auszurufen, ist derzeit ein beliebter Volkssport im Fußballjournalismus. So will Sky erfahren haben, dass die Chinesen für Kölns Modeste mittlerweile 50 Millionen Euro hinblättern wollten. "Wahnsinn, Irrsinn, an der Grenze des Unmoralischen", kopfschüttelte Jan Henkel, um dann überzuleiten: "Wir dagegen bleiben moralisch. Bei unserem Gewinnspiel geht es um 100.000 Euro."

Erkenntnis des Spiels: Man wundert sich, dass nicht RB die Karnevalshochburg der Liga ist. Rut un wiess. "Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, wer hat so viel Pinke Pinke" vom seligen Jupp Schmitz hätte doch das Zeug zur Leipziger Vereinshymne. Mit "Drink doch ene met" lässt sich wunderbar eine Dose performen, und "Echte Pfründe ston zesamme" wäre auch ein textlich nur unwesentlich veränderter Vereins-Hit. Den "Huusmeister Kaczmarek" müssten sie allerdings dann noch auf dem kleinen Dienstweg aus Hoffenheim verpflichten.